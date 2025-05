Estudante do IFPE representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia, na Índia

A- A+

O estudante Franklin Costa, do curso técnico de Mecânica do Campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), foi selecionado para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), que será realizada em agosto, em Mumbai, na Índia.

Ele é o único integrante da equipe brasileira oriundo de escola pública e também o único representante da Região Nordeste na delegação.

Franklin se destacou entre mais de 250 mil participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e conquistou uma das cinco vagas do time nacional.

“Ele é o único de escola pública da equipe, que é formada por cinco integrantes, e também o único do Nordeste. Parabéns, Franklin, o IFPE está com você para a conquista de mais uma medalha olímpica científica”, afirmou o professor Guilherme Pereira, coordenador do Núcleo de Astronomia e Física do IFPE Recife e orientador do estudante.

Interessado por ciência desde a infância, Franklin conta que começou a se envolver com astronomia por meio de conteúdos nos canais do YouTube e de divulgação científica.

“Foi a partir desse tipo de conteúdo que tomei conhecimento, ainda que superficialmente, sobre o que seria a astronomia”, relatou.

O interesse se aprofundou com a participação no projeto Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento (NOIC), e, após ingressar no IFPE, passou a se destacar em olimpíadas científicas de Matemática, Física e Astronomia.

O estudante acumula conquistas expressivas, como medalhas de ouro e prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e posições de destaque em seletivas nacionais de Astronomia.

Em 2023, ficou em segundo lugar na seletiva nacional, o que garantiu sua vaga na IOAA de 2025.

Seleção rigorosa

A trajetória até a seleção para a IOAA envolveu quatro etapas: OBA, seletivas on-line, a fase presencial chamada Barra 0 e treinamentos especializados. Franklin detalhou a experiência na etapa Barra 0:

“É nessa etapa que temos o primeiro contato com provas específicas de astronomia, como provas de carta celeste e de planetário, além de mais uma prova teórica, agora com maior rigor na parte de Astrofísica.”

Durante toda a preparação, Franklin contou com o apoio do professor Guilherme Pereira, que tem histórico de orientar alunos premiados internacionalmente, como Larissa de Aquino e Juventino Férrer.

“Conhecimentos sobre manuseio de telescópio e construção de foguetes me foram ensinados de maneira prática pelo professor Guilherme Pereira. Agradeço a ele também por me disponibilizar a biblioteca do Núcleo de Astronomia do IF”, destacou.

Orgulho

A conquista representa mais do que uma vitória individual para Franklin.

“Ainda estou meio em choque, meio incrédulo, parece que a ficha ainda não caiu: eu realmente vou para a IOAA! Sou muito grato por essa oportunidade, que só tive porque sou estudante do IF”, celebrou.

Veja também