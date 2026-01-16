Universitário do Recife é outra nota mil na redação do Enem 2025 em Pernambuco
Caio Silva Braga se junta a Wellington Ribeiro e é o segundo estudante do Recife a tirar a nota máxima
Mais um estudante do Recife tirou nota mil na redação do Enem 2025: o universitário Caio Silva Braga, monitor do Colégio Núcleo.
O recifense já estuda Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e fez o vestibular para "ficar por dentro" da prova.
Além dele, Wellington Ribeiro também tirou a nota máxima no exame. Ele faz parte do Curso Fernanda Pessoa, que anunciou o feito.
A confirmação da nota de Caio veio pelas redes sociais do Colégio Núcleo. O jovem estudou na instituição do 8° ano do Ensino Fundamental até se formar, em 2024.
Em entrevista à Folha de Pernambuco, Caio detalhou que, mesmo com a aprovação em 2024, ele trabalhou como mentor de orientação para vestibular no ano passado.
"Eu trabalhei com educação em 2025 no colégio e num projeto particular. Neste sentido eu acho que é muito importante estar alinhado com a prova. Fiz a prova mais para ficar por dentro", disse o aluno nota 1000 da redação.
O aluno de Ciência da Computação revelou que não estudou redação ao longo de 2025, mas que aproveitou a base que teve durante o período na escola.
"Foi uma sensação inexplicável [ver a nota 1000]. Esse ano eu não estudei redação, a do Enem foi a única redação que eu fiz, parecia algo impossível", contou.
O tema da redação do Enem 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
Caio Silva Braga iniciou o texto com citação ao escritor indígena Daniel Munduruku.
Ao longo do texto, ele usou outras referências como a Lei dos Sexagenários e o filme Vitória, lançado em 2025.
"Eu senti que entendi bem a proposta do tema com os textos de apoio. Eu tentei trazer diferentes perspectivas sobre o envelhecimento no Brasil", completou o estudante.
Professor de redação do Colégio Núcleo, Anderson Ferreira considera que o resultado obtido por Caio apesar da pouca prática em 2025 é reflexo de uma base sólida.
"O resultado não pode ser outro. É esse domínio e propriedade. Os repertórios que ele utilizou com os fatos históricos. É alguém que estuda e isso vem a servir no texto", pontuou.
A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para confirmar quantos candidatos tiraram nota mil na redação no estado e aguarda retorno.
Resultado do Enem
O resultado do Enem 2025 começou a ser divulgado nesta sexta-feira (16), pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep).
As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas em instituições de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro e segue até o dia 23.
Para os chamados treineiros – candidatos que fizeram a prova, mas ainda não concluíram o ensino médio – o boletim individual será publicado em até 60 dias após a divulgação do resultado.
Confira as datas:
Sisu: inscrições entre os dias 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pelo site;
Prouni: inscrições de 26 a 29 de janeiro, exclusivamente pelo site;
Fies: período de inscrições será divulgado posteriormente.