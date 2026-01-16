A- A+

EDUCAÇÃO Universitário do Recife é outra nota mil na redação do Enem 2025 em Pernambuco Caio Silva Braga se junta a Wellington Ribeiro e é o segundo estudante do Recife a tirar a nota máxima

Mais um estudante do Recife tirou nota mil na redação do Enem 2025: o universitário Caio Silva Braga, monitor do Colégio Núcleo.

O recifense já estuda Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e fez o vestibular para "ficar por dentro" da prova.

Além dele, Wellington Ribeiro também tirou a nota máxima no exame. Ele faz parte do Curso Fernanda Pessoa, que anunciou o feito.

A confirmação da nota de Caio veio pelas redes sociais do Colégio Núcleo. O jovem estudou na instituição do 8° ano do Ensino Fundamental até se formar, em 2024.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Caio detalhou que, mesmo com a aprovação em 2024, ele trabalhou como mentor de orientação para vestibular no ano passado.

"Eu trabalhei com educação em 2025 no colégio e num projeto particular. Neste sentido eu acho que é muito importante estar alinhado com a prova. Fiz a prova mais para ficar por dentro", disse o aluno nota 1000 da redação.

Caio Braga, 18 anos, e Anderson Ferreira, professor de Redação do Colégio Núcleo | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O aluno de Ciência da Computação revelou que não estudou redação ao longo de 2025, mas que aproveitou a base que teve durante o período na escola.

"Foi uma sensação inexplicável [ver a nota 1000]. Esse ano eu não estudei redação, a do Enem foi a única redação que eu fiz, parecia algo impossível", contou.

O tema da redação do Enem 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Caio Silva Braga iniciou o texto com citação ao escritor indígena Daniel Munduruku.

Ao longo do texto, ele usou outras referências como a Lei dos Sexagenários e o filme Vitória, lançado em 2025.

"Eu senti que entendi bem a proposta do tema com os textos de apoio. Eu tentei trazer diferentes perspectivas sobre o envelhecimento no Brasil", completou o estudante.

Professor de redação do Colégio Núcleo, Anderson Ferreira considera que o resultado obtido por Caio apesar da pouca prática em 2025 é reflexo de uma base sólida.

"O resultado não pode ser outro. É esse domínio e propriedade. Os repertórios que ele utilizou com os fatos históricos. É alguém que estuda e isso vem a servir no texto", pontuou.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para confirmar quantos candidatos tiraram nota mil na redação no estado e aguarda retorno.

Resultado do Enem

O resultado do Enem 2025 começou a ser divulgado nesta sexta-feira (16), pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep).

As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas em instituições de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro e segue até o dia 23.

Para os chamados treineiros – candidatos que fizeram a prova, mas ainda não concluíram o ensino médio – o boletim individual será publicado em até 60 dias após a divulgação do resultado.



Confira as datas:

Sisu: inscrições entre os dias 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pelo site;

Prouni: inscrições de 26 a 29 de janeiro, exclusivamente pelo site;

Fies: período de inscrições será divulgado posteriormente.

