Recife Estudante é agredida por adolescente em frente a escola estadual no bairro de Santo Amaro, no Recife Nas imagens, é possível perceber que outras pessoas estão ao redor, observando a confusão, mas não ajudam a separar a briga

Cenas fortes de violência envolvendo duas estudantes de uma unidade de ensino da rede estadual de Pernambuco circulam nas redes sociais.

As agressões ocorreram na frente da Escola Cônego Rochael de Medeiros, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, onde as envolvidas estudam.

Nas imagens, as estudantes aparecem discutindo em frente a um muro. Uma delas fala: "Era pra ter pego essa nega já", e dá vários tapas no rosto da garota.

Em seguida, a agressora começa uma série de puxões de cabelo, socos e chega a jogar a outra estudante no chão e também contra a parede.

Na gravação, a garota agredida não reage em nenhum momento da confusão. Uma segunda estudante também bate na adolescente com um chute e um tapa na cabeça.

Também é possível perceber que outras pessoas estão ao redor, observando a confusão, mas não ajudam a separar a briga.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE) informou que o desentendimento entre as estudantes aconteceu fora das dependências da unidade de ensino, e que a gestão da escola ficou sabendo do caso por meio dos familiares dos alunos envolvidos.

A pasta também disse que, após tomar conhecimento da briga, a direção da escola realizou uma escuta com os envolvidos e acionou a Patrulha Escolar e o Conselho Tutelar.

"A SEE repudia veementemente toda e qualquer tipo de agressão dentro das escolas e reforça que promove, em sua proposta político-pedagógica, ações voltadas para a cultura de paz com toda a comunidade escolar, e segue atenta à segurança nas unidades de ensino, assim como às demandas socioemocionais dos estudantes e professores", afirmou a nota.

