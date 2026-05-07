A- A+

Agreste Estudante é apreendida após agredir colega com arma branca em escola estadual de Garanhuns Adolescente foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo à tentativa de homicídio

Uma estudante de 16 anos foi apreendida após agredir uma colega com arma branca em uma escola estadual em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (6), na Escola Simôa Gomes.

A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência na unidade de ensino. No local, constatou que uma adolescente feriu outra estudante com uso de arma branca.

"A vítima foi prontamente socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e encaminhada, consciente, ao Hospital Regional Dom Moura", detalhou a corporação.

Ainda segundo a PM, a autora da agressão foi conduzida à delegacia da cidade. A Polícia Civil de Pernambuco informou que ela foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Não há informações sobre o que motivou a agressão.

Procurada, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) destacou que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, acionou a gestão da escola, que já havia solicitado a presença do Samu e do Corpo de Bombeiros.

A pasta também afirmou que profissionais da instituição de ensino, entre eles a gestora da unidade, prestaram apoio aos demais estudantes da escola que estavam presentes na hora do ocorrido.

"Desde já, a pasta se coloca à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento e afirma que desenvolve, em sua proposta pedagógica, práticas de prevenção ao bullying e a qualquer tipo de violência, dentro e fora das unidades escolares. A SEE destaca ainda que a escola mantém convênio com a Patrulha Escolar da Polícia Militar. E, além de contar com um profissional de psicologia dentro da escola, a instituição de ensino conta também com o apoio do Núcleo de Atenção Psicossocial às Escolas (Napse), da GRE Agreste Meridional", afirmou a SEE.



Veja também