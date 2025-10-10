Sex, 10 de Outubro

ENVENENADOS

Estudante é suspeita de matar 10 cães para testar veneno antes de assassinar idoso com feijoada

Ana Paula Veloso teria confessado os crimes à polícia

Polícia Civil do Rio de Janeiro. Polícia Civil do Rio de Janeiro.  - Foto: Divulgação/Polícia Civil, Governo do Estado

Apontada como uma das envolvidas na morte de um idoso com uma feijoada envenenada, a estudante de Direito Ana Paula Veloso confessou à polícia ter matado antes 10 cachorros com chumbinho para testar o efeito do veneno.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Halisson Ideiao, "ela sabia exatamente quanto tempo, a dosagem, o que ia acontecer com as pessoas que consumiam", disse ele ao portal g1. A defesa dela não foi localizada.

A acusada é investigada pelas mortes de outras três pessoas. Nesta terça-feira, 7, a polícia prendeu Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, acusada de matar o próprio pai, Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, com a ajuda de Ana Paula.

Michelle foi detida por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e agentes da Polícia Civil de São Paulo, quando chegava a uma universidade no bairro Engenho Novo.

As investigações apontam que o pai da suspeita morreu após ser envenenado, em abril deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homicídio, segundo a polícia, tem relação com outros três assassinatos em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.
 

