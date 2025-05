A- A+

BRASIL Estudante mata colega de 14 anos com golpes de tesoura durante aula em escola particular de MG Aluno apontado pela polícia como autor dos golpes fugiu após o crime, mas foi apreendido no final da tarde. Nenhum dos envolvidos teve o nome divulgado

Uma estudante de 14 anos foi morta com golpes de tesoura desferidos por um colega de classe dentro de uma escola particular de Uberaba, na quinta-feira (8).

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O aluno apontado pela polícia como autor dos golpes fugiu após o crime, mas foi apreendido no final da tarde. Nenhum dos envolvidos teve o nome divulgado.

O caso ocorreu dentro do colégio Livre Aprender, no bairro Universitário. "Durante a aula, um aluno do 9º ano, por razões ainda desconhecidas, feriu uma colega de sala com uma tesoura, fugindo em seguida", informou o colégio, em nota.

"Imediatamente, um de nossos professores, acadêmico do 10º período (da faculdade) de Medicina, prestou os primeiros socorros, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado", continua a nota.

"A equipe médica tentou incansavelmente reanimar a vítima, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito", informa a escola, que suspendeu as aulas e demais atividades "até segunda ordem". O colégio informou ainda que está oferecendo apoio psicológico a todos envolvidos.

O acusado de desferir os golpes de tesoura foi apreendido pela Polícia Militar no final da tarde e encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar o caso. Por enquanto não há informações sobre o motivo que levou o estudante a atacar a colega.

A Prefeitura de Uberaba também divulgou nota, em que lamenta o episódio e se compromete a "ampliar as ações de cuidado emocional, convivência escolar e cultura de paz".

