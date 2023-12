Estudante morre após ser atropelada por moto diante de faculdade em Olinda

A- A+

A estudante de Fisioterapia Simone Santos Baião morreu, na segunda-feira (11), após ter sido atropelada por uma motocicleta, em frente ao centro universitário Uninovo, no Bairro Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Simone teria tentado atravessar o trecho da avenida Getúlio Vargas, quando a moto a atingiu. Relatos de testemunhas indicam que o motoqueiro teria acessado a contramão da via.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, como "atropelamento com vítima fatal".

A estudante chegou a ser socorrida para um hospital de Olinda, de onde foi transferida para um hospital no Recife. Ela, no entanto, não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

A Uninovo lamentou a morte de Simone Santos Baião. Em comunicado assinado pelo reitor da instituição, Klennio Adam, a faculdade afirma que "é difícil encontrar palavras para expressar a tristeza que todos nós estamos sentindo neste momento". As aulas na segunda-feira foram suspensas pela instituição e retornam nesta terça-feira (12).

"Simone era mais que uma aluna; ela era uma parte valiosa e amada da nossa comunidade acadêmica. Seu espírito valente, dedicação aos estudos e sua presença calorosa tocaram a vida todos que tiveram privilégio de conhecê-la", diz trecho da nota.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da estudante. "As investigações seguem até o esclarecimento do caso", completou a Polícia Civil, por meio de nota. A corporação não informou o que aconteceu com o motociclista.

Comunidade pede sinal de trânsito

Um abaixo-assinado na plataforma Avaaz (acesse aqui, neste link) pede à Prefeitura de Olinda a instalação de um sinal de trânsito e uma faixa de pedestres diante da Uninovo.

Na petição, a comunidade destaca que o atropelamento de Simone não foi um caso isolado e são recorrentes os desafios de segurança no trânsito no local. Recentemente, uma colaboradora da faculdade fraturou um pé em outro acidente.

Até a publicação deste texto, quase 1,5 mil pessoas assinaram o documento. A meta é recolher 2 mil nomes.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Olinda para saber sobre as providências necessárias para a instalação do sinal e da faixa no local. A gestão municipal, no entanto, não retornou à solicitação.

