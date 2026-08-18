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Tragédia Estudante morre em tiroteio transmitido ao vivo em escola nas Filipinas Autoridades não anunciaram quantas pessoas ficaram feridas

Um estudante transmitiu ao vivo nesta terça-feira (18) o momento em que matou um tiro outro aluno, antes de cometer suicídio, em um colégio católico no sul das Filipinas, informaram as autoridades.

Este foi o segundo incidente com arma nos últimos meses num centro de ensino do país do sudeste asiático. O ataque aconteceu no 'Ateneo de Zamboanga', uma instituição católica privada na zona oeste da ilha de Mindanao.

"O que sabemos até o momento é que (o Atirou) agrediu até a sala de aula da vítima. Ele atirou na vítima e, depois, subiu ao quinto andar e atirou em si mesmo", disse à AFP a porta-voz da polícia regional, Shella Chang.

O secretário do Interior, Victor Remulla, confirmou que o estudante do nono ano transmitiu o tiroteio ao vivo por uma rede social. A conta do Atiradores no Facebook foi desativada.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível observar o cano da arma avançando por um corredor, em um estilo semelhante a um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa. Também aparece quando ele entra em uma sala de aula e começa a atirar. Crianças gritam e correm na direção das portas de saída.

As autoridades não anunciaram quantas pessoas ficaram feridas.

A escola confirmou que duas pessoas morreram no incidente. O presidente do Ateneo de Zamboanga, padre Guillrey Andal, disse que a instituição está “profundamente entristecida” com o incidente e coopera com a investigação.

Segundo um comunicado do Ministério do Interior, a polícia investiga "o motivo por trás do tiroteio, tenta determinar a propriedade e a origem da arma utilizada e descobrir como ela foi implementada no campus escolar".

As idades da vítima e dos ferimentos não foram reveladas.

“Um estudante conseguiu entrar carregando uma arma de fogo de alto calibre e uma pistola calibre .45”, informou a uma rádio local o prefeito de Zamboanga, Khymer Olaso.

“No vídeo, vemos que ele primeiro atirou em um professor que estava sentado diante de uma mesa”, disse Olaso. “Parece que errou, então agrediu para outra sala de aula (...) onde atirou em um estudante, que morreu”, acrescentou.

Tiroteios em escolas são raros nas Filipinas, um país de maioria católica.

Em junho, três adolescentes morreram e 20 ficaram feridos em outro tiroteio no centro do país.

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