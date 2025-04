Estudante palestino de Columbia é libertado após ser preso em entrevista de cidadania nos EUA

A- A+

Mohsen Mahdawi, ex-copresidente da União de Estudantes Palestinos da Universidade Columbia, foi libertado da custódia federal nesta quarta-feira, após autoridades do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) tentarem revogar seu green card. Mahdawi, residente permanente legal nos EUA há uma década, foi preso no último dia 14 enquanto participava de uma entrevista para obtenção da cidadania americana, em Vermont.

Ao decidir pela libertação de Mahdawi, o juiz federal Geoffrey W. Crawford concluiu que ele não representava perigo para o público e nem risco de fuga. O juiz fez referência a casos da década de 1950 e ao espectro do Macarthismo, afirmando que este "não era o nosso momento de maior orgulho".

A libertação dele representa uma derrota para o governo do presidente Donald Trump em sua crescente repressão aos estudantes que participam de manifestações, embora outros permaneçam detidos como parte da campanha do republicano. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que as autoridades de imigração têm o direito de expulsar até mesmo residentes legais do país por atividades de protesto que, segundo o governo, prejudicam os interesses da política externa americana.

Após sua libertação, Mahdawi adotou um tom desafiador. Ao sair do tribunal, ele levantou as mãos em sinal de paz e se aproximou de um grupo de câmeras de notícias de televisão que o aguardavam.

— Estou dizendo isso em alto e bom som ao presidente Trump e seu gabinete: não tenho medo de vocês. Eles me prenderam. Qual o motivo? Porque eu levantei a voz e disse não à guerra, e sim à paz. Chega — disse Mahdawi, que foi preso, apesar de não ter sido acusado de nenhum crime.

Em vez disso, Rubio escreveu em um memorando justificando sua prisão que seu ativismo "poderia minar o processo de paz no Oriente Médio, reforçando o sentimento antissemita".

Os advogados de Mahdawi solicitaram uma ordem de restrição temporária para impedir que as autoridades federais o transferissem para uma jurisdição mais conservadora — uma tática que foi usada na detenção e tentativa de deportação de pelo menos outros quatro manifestantes universitários, incluindo Mahmoud Khalil, um residente permanente legal que está em um centro de detenção da Louisiana desde o mês passado.

Outro juiz federal de Vermont, William K. Sessions III, prontamente atendeu ao pedido, ordenando que Mahdawi, que cresceu em um campo de refugiados palestinos na Cisjordânia, não fosse removido dos Estados Unidos ou transferido de Vermont até que ele ordenasse o contrário. O juiz Crawford, então, prorrogou a decisão de manter Mahdawi no estado até a decisão desta quarta.

Pouco depois da libertação do Mahdawi, seus advogados disseram que ele teria permissão para concluir seu programa acadêmico na Columbia.

— A vitória de hoje não pode ser exagerada. É uma vitória para Mohsen, que hoje sai livre deste tribunal — comemorou Shezza Abboushi Dallal, membro da equipe jurídica de Mahdawi. — E também é uma vitória para todos os outros neste país que investem na própria capacidade de discordar, que querem poder se manifestar sem medo de serem sequestrados por homens mascarados.

O governo Trump tentou deportar Mahdawi usando a mesma disposição legal que está usando para deter Khalil, alegando que sua presença representa uma ameaça à política externa e aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Autoridades federais argumentaram que manifestantes pró-palestinos permitiram a disseminação do antissemitismo, mas não apresentaram provas disso.

Em abril, um juiz de imigração na Louisiana decidiu que autoridades federais poderiam deportar o Khalil , e o Departamento de Segurança Interna negou a ele permissão para comparecer ao nascimento de seu primeiro filho, em um hospital de Nova York.

Nas últimas semanas antes de ser preso, Mahdawi ficou escondido, com medo de ser preso pela polícia de imigração após a detenção de Khalil no alojamento do campus da Universidade Columbia. Ele pediu ajuda à universidade, mas não a recebeu. Um grupo extremista pró-Israel, o Betar, alertou nas redes sociais que ele seria o próximo a ser detido.

Mas ele estava determinado a comparecer a uma entrevista que, segundo lhe disseram, estaria relacionada à sua naturalização, mesmo temendo que fosse uma armadilha. Ele alertou os senadores e o representante de Vermont caso as coisas dessem errado e, antes da nomeação, estudou a Constituição, preparando-se para um teste de naturalização.

Em vez disso, agentes de imigração, alguns com os rostos cobertos, algemaram Mahdawi e o prenderam.

