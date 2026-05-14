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Ciência Estudante pernambucano apresenta pesquisa inédita no maior congresso de cirurgia do mundo Thiago de Albuquerque Farias Camarotti, estudante de Medicina da Universidade de Pernambuco (UPE), foi destaque em evento internacional

Um aluno de Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco (UPE) conquistou destaque internacional ao apresentar um trabalho científico no Clinical Congress 2025, promovido pelo American College of Surgeons, em Chicago, nos Estados Unidos.

Thiago de Albuquerque Farias Camarotti, que cursa o 4º ano de Medicina na UPE, foi o único estudante brasileiro a apresentar pesquisa no congresso deste ano.



O jovem levou ao congresso um estudo voltado à comparação entre cirurgia robótica e cirurgia laparoscópica em procedimentos de retirada da vesícula biliar realizados em situações de urgência, como nos casos de inflamação aguda da vesícula.

A pesquisa, que foi desenvolvida na modalidade de revisão sistemática com meta-análise, analisou dados de mais de 1 milhão de pacientes.



O objetivo do projeto de Thiago foi avaliar a segurança e a eficácia das duas técnicas cirúrgicas, em meio ao crescimento do uso de tecnologias robóticas na medicina contemporânea.

Entre os principais resultados encontrados, o estudo apontou menor taxa de conversão para cirurgia aberta nos procedimentos realizados com assistência robótica, um dado considerado relevante para a cirurgia geral de emergência no cenário internacional.

Considerado o maior e mais importante congresso de cirurgia do mundo, o evento reúne anualmente cirurgiões, pesquisadores e instituições de referência de diversos países.

Além da apresentação internacional, o Journal of Trauma and Acute Care Surgery foi publicado e pode ser acessado no Journal of Trauma and Acute Care Surgery, uma das revistas científicas mais influentes do mundo nas áreas de trauma, cirurgia de emergência e cuidados agudos cirúrgicos.

A publicação também recebeu reconhecimento como o melhor artigo do mês de abril no tópico Emergency General Surgery.

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