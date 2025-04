O estudante pernambucano Eduardo Barbosa, de 16 anos, irá realizar um feito histórico na educação. Ele será o único representante do estado a participar da Olimpíada Internacional de Física (IPhO), que será realizada entre os dias 17 e 25 de julho, em Paris.

Eduardo, que cursa o terceiro ano do Ensino Médio, garantiu a vaga antes do Carnaval, em um torneio seletivo na Paraíba, quando levou mais um ouro na modalidade.

Com isso, o estudante garantiu vaga na seleção brasileira da categoria e irá representar o Brasil junto com outros quatro estudantes de outros estados.

O pernambucano faz parte da turma de treinamento para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), oferecido pelo GGE, e já medalhou em outras competições de conhecimento da disciplina nos últimos anos. Foi ouro na Olimpíada Brasileira de Física (OBF) em 2022, 2023 e 2024.

“Comecei a fazer a OBF em 2021, quando eu estava no oitavo ano. Nessa época, eu fiquei com a medalha de bronze. Depois, eu comecei a ter aulas com a turma seletiva de Física e passei a frequentar o projeto de alta performance do colégio. Garanti os primeiros lugares em três anos seguidos na competição nacional. Na recente seletiva, fiquei entre os cinco e vou competir no mundial de Paris”, disse o estudante, que já se prepara para viajar à França no meio deste ano.