Estudante pernambucano é único representando Brasil em olimpíada internacional de física

O estudante Victor Lins será o único de Pernambuco a representar o Brasil na Olimpíada Internacional Ibero-americana de Física (OIbF 2024), que será realizada em outubro, no México.

A competição tem a participação de jovens da América Latina, Portugal e Espanha e visa estimular o estudo da física, com intercâmbio de experiências.

Victor Lins, aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio GGE, foi medalha de prata no último Torneio Brasileiro de Física, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Além dele, o colégio teve outros destaques no desafio nacional: Arley Kahuê foi medalha de bronze, enquanto os estudantes Alberto Lederman, Eduardo Barbosa e Letícia Ramos receberam menções honrosas. Todos participaram do Challenges, um programa do currículo acadêmico do GGE que prepara alunos para desafios como olimpíadas de conhecimento e vestibulares.

