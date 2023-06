A- A+

CIÊNCIA Estudante pernambucano participará de Olimpíada Internacional de Economia, na Grécia Renato Wanderley, 18, será um dos cinco componentes da delegação brasileira no evento

O estudante pernambucano Renato Timoteo Wanderley, de 18 anos, será um dos representantes do Brasil na etapa internacional da Olimpíada Internacional de Economia (International Economics Olympiad — IEO). O evento, um dos mais relevantes do mundo na área das ciências econômicas, será realizado na Grécia entre os dias 24 de julho e 2 de agosto deste ano.

Renato, aluno do Colégio Militar do Recife (CMR), compõe um grupo formado por cinco estudantes selecionados na fase final da Obecon, competição nacional que tem como tema a educação financeira; ao todo, 45 alunos de várias regiões do Brasil estiveram entre os finalistas da etapa nacional, que aconteceu na primeira semana de junho em São Paulo (SP).

Na etapa final da seleção nacional, Renato e outros estudantes criaram uma solução para um business case relacionado a problemas habitacionais no Brasil. “A gente teve que falar sobre as principais causas e consequências desse problema e apontar soluções que poderiam ser aplicadas no país”, explica o estudante, que ficou no top 5 nacional e, por isso, foi selecionado para compor a delegação brasileira na olimpíada internacional.

Para Renato, a meta é fazer com que o Brasil conquiste o primeiro lugar na Grécia, feito que já foi alcançado em três outras ocasiões por equipes brasileiras na mesma olimpíada. “A expectativa é brigar por medalha lá, estamos nos preparando para isso. O Brasil participou cinco vezes e foi campeão em três edições. Além disso, tem a questão do conhecimento; teremos contato com várias pessoas e iniciativas de outros países”, disse.

Além da Olimpiada na Grécia, Renato Wanderley participa, nesta segunda semana de junho, da Genius Olympiad, feira de ciências internacional realizada em Nova York, nos Estados Unidos. No evento, Renato e Marcos Mateus, também estudante do CMR, apresentam um projeto sobre despoluição de rios e canais, sob a orientação da professora Maria Gorete.

Atualmente no terceiro ano do ensino médio, Renato pretende cursar uma graduação em economia fora do país. “Pretendo estudar nos Estados Unidos, na UPenn, que é a Universidade da Pensilvânia”, finalizou o estudante.

