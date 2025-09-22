A- A+

PAULISTA Estudante é preso após receber encomenda com R$ 1 mil em notas falsas em agência dos Correios Em interrogatório, ele disse que comprou as cédulas falsificadas em aplicativo de mensagens

Um estudante de 19 anos foi preso em flagrante após receber uma encomenda com R$ 1 mil em notas falsas na agência dos Correios de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Federal (PF), acionada para a ocorrência, a encomenda tinha cédulas falsas de R$ 200, R$ 100 e R$ 20.

Os policiais chegaram à unidade dos Correios após receberem informações sobre o envio de remessa suspeita de conter notas falsificadas e monitorar a entrega.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, o estudante mora atualmente em Igarassu, também na RMR, segundo a PF.

Após ser flagrado, o jovem foi autuado em flagrante pelo crime de adquirir moeda falsa, contido no artigo 289 do Código Penal Brasileiro — a pena prevista é de reclusão de três a 12 anos e multa, sem previsão de pagamento de fiança.

"Em seu interrogatório, o preso informou que adquiriu as notas falsas através de um aplicativo de mensagens, pagando a quantia de R$ 200, não dando maiores detalhes sobre a pessoa de quem comprou", explicou a PF.

O flagrante aconteceu na última terça-feira (16) e foi divulgado no final da noite desse domingo (21) pela Polícia Federal.

O preso já passou por audiência de custódia e foi liberado. Com isso, responderá ao processo em liberdade, mediante a imposição de algumas medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar do município sem autorização.

