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ESTADOS UNIDOS Estudante propõe réplica das Torres Gêmeas em Chicago como centro tecnológico; entenda Projeto prevê complexo científico com arranha-céus de 110 andares e reacende debate sobre memória e reconstrução

Um estudante britânico de engenharia aeroespacial apresentou uma proposta para erguer, em Chicago, uma réplica das Torres Gêmeas destruídas nos ataques de 11 de setembro de 2001. A ideia integra um complexo chamado Centro Mundial de Tecnologia, voltado à promoção de áreas de Ciência, Engenharia, Tecnologia e Matemática (STEM).

O autor do projeto, Raphael Chryslar, divulgou imagens que mostram duas torres com 110 andares e cerca de 457 metros de altura, semelhantes às originais, mas com adaptações como fachadas de vidro azul e janelas ampliadas. O conjunto ocuparia uma área de 14 hectares no bairro South Loop e incluiria, ao todo, oito edifícios.

Projeto reacende memória e controvérsia

Segundo informações publicadas no site do empreendimento, as novas torres seriam construídas com tecnologias de segurança atualizadas, incluindo sistemas de defesa para evitar ataques semelhantes aos que destruíram o World Trade Center, em Nova York. Chryslar afirma que a proposta busca “reencarnar um símbolo de paz e força” perdido há quase 25 anos.

As torres originais, erguidas entre 1966 e 1971, foram atingidas por aviões sequestrados durante os atentados de 2001, que deixaram quase 3 mil mortos. Desde então, o complexo nova-iorquino foi reconstruído com um novo projeto, cujo principal edifício é o One World Trade Center.

Apesar da repercussão, não há, até o momento, autorização oficial para a construção em Chicago. Em publicação recente nas redes sociais, Chryslar afirmou ter apresentado a proposta a autoridades locais, que teriam solicitado acompanhamento das próximas etapas, sem formalizar apoio.

A iniciativa, no entanto, divide opiniões. Enquanto parte do público critica a ideia, considerando-a inadequada ou desrespeitosa, outros veem na proposta uma forma de homenagem e resiliência. O site do projeto afirma reunir milhares de manifestações de apoio, embora o plano ainda não tenha respaldo institucional.

A previsão apresentada pelo idealizador indica início das obras em 2030, com possível inauguração em 2050, caso o projeto avance nas esferas política e urbanística.

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