Estudante aprovado em 1º em Medicina na USP é internado na UTI após complicações em cirurgia

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O estudante baiano Wesley Batista, de 19 anos, que ficou conhecido nacionalmente após conquistar o primeiro lugar em Medicina no campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de apresentar complicações decorrentes de uma cirurgia no joelho. De acordo com a família, o quadro clínico é estável e o jovem apresentou melhora nas últimas horas.

A lesão aconteceu em abril, durante os Jogos Universitários, quando Wesley sofreu uma fratura no fêmur que comprometeu diversas estruturas do joelho. Após o acidente, ele deixou São Paulo e retornou para Salvador, onde permaneceu hospitalizado à espera do procedimento cirúrgico.

— Sofri um acidente um pouco grave no joelho e, no momento, estou em Salvador internado, aguardando para realizar a cirurgia e passar por um longo período de recuperação, precisando me afastar de várias atividades diárias. Tem sido um momento de dor, incerteza e também de muita reflexão — afirmou Wesley em um vídeo publicado nas redes sociais em abril.

Confira:

Cirurgia durou quase dez horas

Segundo informações da família ao UOL, a cirurgia foi realizada no último dia 13 e, embora estivesse prevista para durar cerca de três horas, se estendeu por quase dez devido a intercorrências após o procedimento.



— Ele passou por uma cirurgia delicada no dia 13 de julho, porque o acidente comprometeu muitas estruturas do joelho, impedindo-o de andar. A cirurgia estava prevista para durar no máximo três horas, porém, ele foi para o bloco cirúrgico às 7h e só saiu às 17h devido a algumas intercorrências pós-cirurgia — informaram os familiares ao UOL.



Ainda conforme a família, Wesley apresentou piora na madrugada do dia 15 de julho e precisou ser transferido às pressas para a UTI, onde recebeu suporte com balão de oxigênio. Ele chegou a permanecer sedado e inconsciente, mas despertou nas últimas horas. Os familiares agradeceram as mensagens de apoio e disseram que o estudante segue em evolução clínica estável.



Wesley ganhou destaque no início deste ano ao ser aprovado em primeiro lugar no curso de Medicina da USP por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Filho de um pedreiro e de uma empregada doméstica, ele contou que estudou durante cinco anos utilizando apostilas usadas, materiais gratuitos disponíveis na internet e conteúdos aprendidos na escola pública. Após a aprovação, criou uma campanha de arrecadação para custear a mudança para São Paulo e as despesas iniciais, que arrecadou cerca de R$ 238 mil.

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