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VIOLÊNCIA Estudante sofre traumatismo craniano após levar soco de colega em escola no Sertão de Pernambuco Aluno, que não teve idade confirmada, foi socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife, onde segue internado desde a segunda-feira (6), quando aconteceu o caso

Um estudante sofreu traumatismo craniano após receber um soco de um colega de escola no município de Floresta, Sertão de Pernambuco. O garoto foi socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife, onde segue internado desde a segunda-feira (6), quando aconteceu o caso.

Nomes e idades da vítima e do agressor não foram revelados. O caso aconteceu dentro da Escola Municipal Deputado Audomar Ferraz, que, por meio de nota, confirmou que o traumatismo foi "constatado no Recife após minuciosos exames".

A escola disse, ainda, que "agiu com rapidez e responsabilidade" quando tomou conhecimento da agressão. Informou que prestou "imediato atendimento ao aluno ferido" e acionou os responsáveis" pela criança.

"Ressaltamos que todas as providências cabíveis foram adotadas de forma imediata, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e as orientações legais e pedagógicas", completou a escola.

A instituição afirmou também que o caso está sendo acompanhado junto às famílias envolvidas e que as "instâncias necessárias estão envolvidas".

"Medidas educativas e disciplinares sempre foram aplicadas, visando não apenas a responsabilização, mas também a promoção de uma cultura de respeito, diálogo e convivência pacífica", reiterou.

Estado de saúde

Procurado pela reportagem, o Hospital da Restauração confirmou apenas que o garoto deu entrada na unidade. Detalhes sobre o estado de saúde, no entanto, não serão divulgados.

O que diz a PCPE

A reportagem da Folha de Pernambuco também entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) a respeito do caso. Ainda não houve o retorno, mas o canal segue aberto.

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