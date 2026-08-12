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CRIME Estudante tem corrente de ouro roubada na Rua do Lazer da Unicap Segundo relato de estudantes que estavam no local, a corrente de ouro seria avaliada em R$ 19 mil

Um estudante teve uma corrente de ouro roubada na Rua do Lazer, via pública no meio do campus da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. O caso aconteceu no começo da tarde da terça-feira (11), e foi presenciado por várias pessoas.

Segundo relato de estudantes que estavam no local, a corrente de ouro seria avaliada em R$ 19 mil.

O momento do crime também foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver a vítima andando pela rua quando é surpreendido por um homem, que chega por trás, puxa a corrente e grita "perdeu!".

Depois disso, o criminoso corre até uma moto e sobe na garupa. A vítima ainda tenta persegui-lo, mas o homem e o piloto da moto fogem juntos do local.

Estudante tem corrente de ouro roubada na Rua do Lazer da Unicap - https://t.co/J2zZjglJEI pic.twitter.com/cTONMF1jRE — Folha de Pernambuco (@folhape) August 12, 2026

O que dizem as polícias

Por meio de nota, tanto a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) quanto a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informaram que não receberam registro da ocorrência.

A Polícia Militar, no entanto, afirmou que conta diariamente com "policiamento ostensivo" no bairro de Santo Amaro e região, onde fica a universidade. O efetivo conta com guarnições ordinárias, efetivo a pé, ciclopatrulha e equipes do tático.

"As ações de policiamento contribuíram para uma redução de 39% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) na localidade, no ano corrente. Ainda assim, o policiamento será intensificado, com reforço das rondas e ações preventivas", completou.

A PMPE orientou ainda que situações de flagrante, atitudes suspeitas ou ocorrências em andamento "sejam comunicadas imediatamente pelo telefone 190, para possibilitar uma resposta rápida das equipes".

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