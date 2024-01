Estudante viraliza em SP ao correr 20 km da FAAP para casa, em Osasco, registrando todo o caminho

A- A+

O estudante Arthur Kenzo tem viralizado nas redes ao mostrar um pouco de seu treino um tanto quanto peculiar e fora de grandes academias. O jovem, que faz faculdade na FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado, em Higienópolis, São Paulo, vai correndo para sua casa que fica em Osasco. Ao todo são cerca de 20 quilômetros de corrida.

“Hoje vou embora da faculdade correndo. Água, cinto e mochila”, começa o vídeo do jovem que tem mais de 311 mil visualizações. Ele fez seis quilômetros em 28 minutos e pensou que a mochila pesaria mais.





@arthur_kenzo Durante os 4 anos de favuldade pensei: “Um dia eu podia voltar correndo pra casa, né?” Passaram-se os 4 anos e faltando 1 mês pra concluir essa etapa, pensei: “É, vaj ter q ser agora” Corrida boa, experiencia melhor ainda! #saopaulo #corrida #corridaderua #faap som original - Arthur Kenzo

Ele passou pela Avenida Rebouças, Faria Lima, parque Villa Lobos e chegou em Osasco após 1h40 minutos. “Achei que seria mais rápido, mas fiz o mesmo tempo que fiz na meia maratona”, revela o jovem suado e com a respiração arfada.

Na internet, o trajeto tem 20,4 quilômetros e pode ser feito em 30 minutos de carro, 40 minutos de ônibus, ou quase quatro horas caminhando.

Perto do Natal, Arthur fez o mesmo treino e finalizou com 10 minutos mais rápido. Nas redes sociais, o jovem compartilha um pouco de sua vida fitness. Ele faz crossfit, corrida, natação. E já participou de diversas maratonas.



“2023 me proporcionou muitas experiências com o esporte. Experimentei diversas modalidades para me conhecer melhor. Fiz provas de crossfit, meia maratona e meu primeiro triathlon. Divirta-se, curta o momento, cada treino, cada km e cada gota de suor. Cada prova é um resultado de constância e disciplina, cada prova é uma viagem, um passeio com pessoas que amamos e uma nova memória criada”, escreveu.

O atleta ainda disse que durante uma das provas foi surpreendido por uma crise de ansiedade, sentindo falta de ar, dor de barriga e ânsia de vômito. “Sempre teremos medo, surpresas e incerteza. Por isso, se prepare, acredite no seu processo e em Deus”, diz.

