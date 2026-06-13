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CIÊNCIA E EDUCAÇÃO Estudantes Colégio Militar do Recife são destaque na "Genius Olympiad" Considerado um dos maiores eventos científicos do mundo, a cerimônia reuniu 79 países e 965 jovens cientistas

Quatro estudantes do Colégio Militar do Recife (CMR) conquistaram resultados de destaque e de reconhecimento na Genius Olympiad, uma premiação internacional, que ocorreu entre segunda (8) e sexta-feira (12), voltada aos estudantes do ensino médio que desenvolvem projetos relacionados à sustentabilidade e às questões ambientais.

Os alunos Dutra, João Braga, Laís Ribeiro e Schuler foram orientados pela professora Goretti Cabral e participaram do evento, considerado a maior feira de sustentabilidade do mundo, garantindo quatro medalhas de prata.

Na imagem, da esquerda para a direita, estão os estudantes Dutra e João Braga, idealizadores do projeto Biosorb, e Schuler e Laís Ribeiro, idealizadores do projeto FilterBoat. Foto: CMR / Exército Brasileiro

Com o segundo lugar garantido por dois projetos premiados com medalhas de prata, a instituição de ensino se consagrou como a delegação brasileira mais premiada do evento, conquistando um marco inédito para o Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB).

A olimpíada internacional ocorreu em St. John Fisher University, universidade localizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e reuniu 79 países e 965 jovens cientistas, reconhecida como um dos maiores eventos científicos do mundo.

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