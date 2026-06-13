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CIÊNCIA E EDUCAÇÃO

Estudantes Colégio Militar do Recife são destaque na "Genius Olympiad"

Considerado um dos maiores eventos científicos do mundo, a cerimônia reuniu 79 países e 965 jovens cientistas

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Estudantes da instituição conquistaram quatro medalhas de prata, garantindo o segundo lugar na maior feira de sustentabilidade do mundo. Na imagem, os quatro alunos aparecem ao lado da professora Goretti Cabral, que os orientou na elaboração dos projetos.Estudantes da instituição conquistaram quatro medalhas de prata, garantindo o segundo lugar na maior feira de sustentabilidade do mundo. Na imagem, os quatro alunos aparecem ao lado da professora Goretti Cabral, que os orientou na elaboração dos projetos. - Foto: CMR / Exército Brasileiro

Quatro estudantes do Colégio Militar do Recife (CMR) conquistaram resultados de destaque e de reconhecimento na Genius Olympiad, uma premiação internacional, que ocorreu entre segunda (8) e sexta-feira (12), voltada aos estudantes do ensino médio que desenvolvem projetos relacionados à sustentabilidade e às questões ambientais.

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Os alunos Dutra, João Braga, Laís Ribeiro e Schuler foram orientados pela professora Goretti Cabral e participaram do evento, considerado a maior feira de sustentabilidade do mundo, garantindo quatro medalhas de prata.

Na imagem, da esquerda para a direita, estão os estudantes Dutra e João Braga, idealizadores do projeto Biosorb, e Schuler e Laís Ribeiro, idealizadores do projeto FilterBoatNa imagem, da esquerda para a direita, estão os estudantes Dutra e João Braga, idealizadores do projeto Biosorb, e Schuler e Laís Ribeiro, idealizadores do projeto FilterBoat. Foto: CMR / Exército Brasileiro

Com o segundo lugar garantido por dois projetos premiados com medalhas de prata, a instituição de ensino se consagrou como a delegação brasileira mais premiada do evento, conquistando um marco inédito para o Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB).

A olimpíada internacional ocorreu em St. John Fisher University, universidade localizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e reuniu 79 países e 965 jovens cientistas, reconhecida como um dos maiores eventos científicos do mundo.

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