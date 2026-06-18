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competição Estudantes competem fase regional dos Jogos Escolares de Pernambuco Evento é realizado pela Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (Fedepe)

Os Jogos Escolares de Pernambuco (JEPS) 2026 seguem no Litoral ao Sertão do estado, conectando as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) por meio do esporte.

Estudantes-atletas da Zona da Mata, Agreste, Sertão e Região Metropolitana do Recife disputam a fase regional dos JEPS, levando consigo o orgulho de representar suas cidades, escolas e comunidades.

O evento é realizado pela Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (Fedepe), em parceria com o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação.

Nesta edição, as disputas individuais reúnem 13 modalidades que exigem técnica, disciplina, dedicação e espírito esportivo:

Atletismo;

Aadminton;

Ciclismo;

Ginástica artística;

Ginástica rítmica;

Judô;

Natação;

Karatê;

Taekwondo;

Tênis de mesa;

Wrestling;

Vôlei de praia;

Xadrez.

As modalidades coletivas também movimentam a competição, com disputas de basquete, voleibol, futsal e handebol, fortalecendo a integração entre estudantes de diferentes regiões.

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