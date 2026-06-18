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Estudantes competem fase regional dos Jogos Escolares de Pernambuco

Evento é realizado pela Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (Fedepe)

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Modalidades coletivas também movimentam a competição, com disputas de basquete, voleibol, futsal e handebolModalidades coletivas também movimentam a competição, com disputas de basquete, voleibol, futsal e handebol - Foto: Fedepe/Divulgação

Os Jogos Escolares de Pernambuco (JEPS) 2026 seguem no Litoral ao Sertão do estado, conectando as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) por meio do esporte.

Estudantes-atletas da Zona da Mata, Agreste, Sertão e Região Metropolitana  do Recife disputam a fase regional dos JEPS, levando consigo o orgulho de representar suas cidades, escolas e comunidades. 

O evento é realizado pela Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (Fedepe), em parceria com o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação.

Nesta edição, as disputas individuais reúnem 13 modalidades que exigem técnica, disciplina, dedicação e espírito esportivo:

As modalidades coletivas também movimentam a competição, com disputas de basquete, voleibol, futsal e handebol, fortalecendo a integração entre estudantes de diferentes regiões.

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