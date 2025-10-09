A- A+

Projeto Estudantes de Afogados da Ingazeira criam lápis sustentável que pode ser plantado após o uso Projeto da Escola Cônego João Leite incentiva empreendedorismo e consciência ambiental entre jovens

Alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Cônego João Leite, em Afogados da Ingazeira (PE), desenvolveram um lápis sustentável que pode ser plantado após o uso, germinando em mudas de hortaliças como cenoura, coentro, couve, pimenta e tomate-cereja. A iniciativa faz parte do projeto Miniempresa CJL Solutions, orientado pelos professores Carla Santana e Alan Gustavo.

Empreendedorismo e sustentabilidade

O projeto integra o programa Miniempresas da Junior Achievement (JA), realizado em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco e o Sebrae. De acordo com a professora Carla Santana, “o propósito maior é estimular o empreendedorismo e a formação prática dos jovens”.

Os estudantes aprendem, na prática, a simular o funcionamento de uma empresa real, passando por áreas como marketing, recursos humanos, operações e finanças. “O produto é encarado com a responsabilidade de uma empresa, e isso muda a cabeça dos jovens e os prepara para o mercado de trabalho de maneira competitiva”, explicou Alan Gustavo.

Além da sala de aula

Carla destaca que o projeto une inovação e consciência ambiental.

“Essa vivência vem ampliando o aprendizado em gestão, inovação, sustentabilidade e responsabilidade social, unindo prática empreendedora e consciência ecológica”, disse.

Parte da renda obtida com as vendas será destinada à Associação Caatinga, ONG que atua na preservação do bioma e no fortalecimento de comunidades rurais. Os lápis podem ser adquiridos pelo perfil do projeto no Instagram: @cjl_solutions.

Com informações da assessoria

Veja também