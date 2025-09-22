A- A+

Conscientização Estudantes criam trilha ecológica e fortalecem preservação ambiental em Camaragibe Projeto na Escola Estadual Major Lélio nasce após descoberta de armadilhas ilegais e mobiliza comunidade em defesa da fauna local

Estudantes da Escola Estadual Major Lélio, situada dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe, criaram uma trilha ecológica para estimular a preservação da natureza e ampliar a educação ambiental na comunidade. A iniciativa, chamada Trilha Ecopedagógica, surgiu depois que armadilhas ilegais para caça de animais silvestres foram encontradas dentro da mata da escola.

As armadilhas representavam risco para espécies como quati, tatu e bicho-preguiça. Após a retirada dos equipamentos, os alunos organizaram uma roda de conversa com agentes ambientais, que alertaram sobre os perigos da caça e a importância de proteger a biodiversidade.

Trilha construída por estudantes e parceiros

A criação da trilha envolveu estudantes, professores, voluntários e instituições como a ONG Giral, Trilha Eco Verdejante, CPRH, Brigada Ambiental de Camaragibe, entre outras. O percurso apresenta pontos de interpretação ambiental sobre fauna, flora e mata ciliar.

Monitoramento da fauna com câmeras

Além da trilha, duas câmeras noturnas foram instaladas na APA com recursos do Programa Investe Escola. O objetivo é registrar a movimentação da fauna e gerar dados para estudos. Para os estudantes, as imagens ajudam a despertar maior interesse pela preservação.

A escola continua realizando mutirões de limpeza, oficinas e atividades educativas, com o propósito de engajar mais alunos e ampliar o impacto do projeto. Segundo a direção, o trabalho busca formar cidadãos comprometidos com a preservação e fortalecer a justiça ambiental.

