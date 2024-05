Estudantes da Rede Estadual ajudam a população a declarar Imposto de Renda

A- A+



Contribuintes do Imposto de Renda contam com uma ajuda a mais na hora de fazer a declaração. A Escola Técnica Estadual (ETE) Advogado José David Gil Rodrigues, de Jaboatão dos Guararapes, está promovendo o projeto “Declare certo, a ETE Gil lhe ajuda”, que tem como objetivo auxiliar contribuintes no momento de declarar e de detalhar o faturamento anual para pequenas empresas. A iniciativa do professor Daniel Carlos conta com a participação de estudantes dos cursos técnicos de Administração e Desenvolvimento de Sistemas. O atendimento ao público é gratuito e é realizado nas terças e quartas-feiras, das 8h às 12h, até o próximo dia 29.



O “Declare certo, a ETE Gil lhe ajuda” está em atividade desde o dia 15 de maio e já atendeu mais de 70 pessoas da cidade. Todo esse trabalho de auxílio aos contribuintes foi desenvolvido pelos próprios estudantes, orientados pelos professores. Os alunos do curso técnico de Desenvolvimento de Sistema ficaram responsáveis pelo suporte tecnológico e montagem dos equipamentos. Já os estudantes do curso de Administração ficaram com todo o atendimento e encaminhamento ao público. O professor ainda explicou como foi a dinâmica do projeto.



“A gente sabe que há essa necessidade, por parte da população, de um auxílio nesse período de Imposto de Renda, tanto da pessoa física como do MEI (Microempreendedor Individual). A partir dessa necessidade, eu desenhei o projeto para que ele não fosse executado pelos professores, mas sim pelos estudantes. Diante disso, a gente realizou uma inscrição para os estudantes que queriam participar do projeto. Aqueles que estavam aptos passaram por um filtro, participaram do treinamento prévio, e aí a gente executou o trabalho para a comunidade”, esclareceu Daniel.

Carlos ressalta, ainda, que o contribuente precisa ir à escola com toda a documentação necessária para que seja feita a verificaçao, o esclarecimento de dúvidas e a pesquisa sobre a situação cadastral, além de orientar qual o melhor tipo de declaração.

A estudante Ana Mel Silva, do 3º ano do curso de Administração, participou de todos os processos do projeto e aprovou a iniciativa. “Esse projeto é algo novo aqui na escola e está sendo muito prazeroso poder participar. O mais interessante dele é justamente esse contato com público. Essa atividade é extremamente importante para a sociedade, conseguimos alcançar muitas pessoas das comunidades próximas para realizar a declaração da forma correta", destacou.

