A- A+

Ganhe o Mundo Estudantes da rede estadual de Pernambuco embarcam para o Canadá pelo Ganhe o Mundo Cinquenta alunos viajam nesta sexta-feira (6) para o Canadá para cursar um semestre letivo do ensino médio no exterior

Estudantes da rede estadual de Pernambuco embarcam nesta sexta-feira (6) para o Canadá, para uma nova etapa do Programa Ganhe o Mundo. Ao todo, cinquenta alunos seguirão para a região de Peel, em Ontário, onde cursarão um semestre letivo do ensino médio ao longo de 18 semanas.

A primeira fase do Programa teve início no dia 16 de outubro de 2026, com a ida de cinquenta intercambistas para o para o Reino Unido. Já no dia 26 do mesmo mês, outros setenta estudantes viajaram para o Canadá, onde permanecem realizando o intercâmbio na cidade de de Winnipeg e na província de Saskatchewan.

Com o embarque realizado nesta sexta, o Ganhe o Mundo totaliza 170 estudantes enviados ao Canadá este ano. Segundo o Governo de Pernambuco, em 2026, dois mil estudantes foram selecionados para participar do programa, onde 1.538 foram enviados para países de língua inglesa (Estados Unidos, Canadá e Reino Unido) e outros 462 para países de língua espanhola (Espanha e Argentina).

Para garantir a permanência dos intercambistas nos países, a Secretaria de Educação informou que concede a cada participante seis parcelas de auxílio financeiro no valor de R$ 1.620, totalizando R$ 9.720.

Além disso, a pasta destacou uma psicóloga ficará dedicada exclusivamente ao suporte emocional dos intercambistas e de suas famílias, oferecendo acompanhamento durante o intercâmbio.

Veja também