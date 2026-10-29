Estudantes da rede estadual de Pernambuco embarcam para a Inglaterra pelo Programa Ganhe o Mundo

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Mais 25 estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco embarcaram, na noite dessa quarta-feira (28), no Aeroporto Internacional do Recife, com destino à Inglaterra.



O embarque, que contou com a presença da governadora em exercício Priscila Krause, integra o calendário de viagens da edição 2026 do Programa Ganhe o Mundo (PGM), inciativa do governo de Pernambuco que selecionou 2 mil alunos para passar um semestre letivo no exterior.





As viagens desta edição começaram em 16 de outubro, com o envio de 50 estudantes para a Escócia, seguidos do embarque de 70 alunos para o Canadá na última segunda-feira (26).



Dos 2 mil jovens contemplados pelo PGM neste ano, 1.538 realizarão o intercâmbio em países de língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, e 462 em países de língua espanhola, como Espanha e Argentina.



"O PGM transforma a vida dos nossos estudantes. Eles vão ter a oportunidade de conhecer outra cultura, o funcionamento de outra sociedade e aperfeiçoar o idioma. É transformador do ponto de vista pessoal e acadêmico e abre possibilidades infinitas para os nossos alunos", destacou Priscila Krause.

Embarque de 25 alunos para a Inglaterra pelo PGM. Foto: Hesíodo Góes/Secom





Entre os participantes do grupo que seguiu para a Inglaterra está Maria Clarissa, de 16 anos, aluna da Erem Aura Sampaio, localizada em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.



"Esse programa é muito importante porque, além de enriquecer nosso currículo e nossos estudos, também amplia nosso conhecimento sobre a vida. Estamos saindo da nossa própria bolha para conhecer uma realidade totalmente diferente, o que pode nos preparar para a vida adulta e para a faculdade", relatou.



Para garantir a permanência dos alunos durante o intercâmbio, o governo de Pernambuco disponibiliza a cada participante uma bolsa de manutenção no valor total de R$ 9.720. Desse total, duas parcelas são disponibilizadas no dia do embarque, enquanto as outras quatro serão pagas ao longo da viagem.



Além disso, foram disponibilizados kits de viagem completos com mala de 23 kg, mochila, capa de mala, porta-passaporte e peças de vestuário.

Priscila Krause, governadora em exercício, durante o embarque. Foto: Hesíodo Góes/Secom



Pela primeira vez na história do PGM, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) também oferecerá acompanhamento psicológico contínuo e exclusivo para os estudantes e seus familiares ao longo de toda a experiência no exterior.



"Os estudantes que embarcam para a Inglaterra vão vivenciar a educação e a cultura locais e voltarão transformados. Quando retornarem, serão certificados por nós e poderão compartilhar essas experiências com os colegas que estão em sala de aula. É uma vivência única, que qualifica ainda mais os nossos estudantes para o mercado de trabalho", concluiu o secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro.

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