Estudantes da Rede Municipal do Recife são selecionados para intercâmbio em Portugal

Nove estudantes e um professor da Rede Municipal de Ensino do Recife tiveram seus nomes anunciados, nesta quarta-feira (16), para um intercâmbio cultural em Portugal. O educador e os alunos fazem parte do projeto “Era uma Vez”. A solenidade foi realizada no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.

Esta é a primeira vez que a capital pernambucana participa da iniciativa, que contou com a participação de 80 estudantes do 8º ano de 11 escolas da Rede Municipal da cidade e seus respectivos professores.

Desde o mês de maio, o projeto movimentou as unidades da rede, incentivando os estudantes a produzirem histórias em quadrinhos contando momentos importantes para a história do Brasil. Os professores também tiveram uma atenção especial e passaram por formações para também integrarem o projeto. O material produzido pelos jovens sobre os povos originários do Brasil foi exibido no evento.

“Eu levo não só o conhecimento em questão de história, mas também o autoconhecimento. Tive a oportunidade, dentro do projeto, de aprender também sobre mim e estou muito feliz, não só pela minha conquista, mas também pelos meus colegas. Projetos como esse nos incentivam muito dentro das escolas, porque é um momento que vamos levar para toda a vida”, celebrou Maria Eduarda de Souza, estudante do 8º ano da Escola Municipal Marechal Rondon, do bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

Emocionado, o pai da menina também destacou a importância da iniciativa. “A gente às vezes nem acredita que um projeto desse porte acontece nas escolas municipais. É um programa que faz com que o aluno busque ainda mais conhecimento, se sinta incentivado e se reconheça dentro da escola, descobrindo um futuro melhor”, disse Massilon de Souza.

O programa trata sobre o processo de colonização do país e os principais impactos das transformações instituídas pelos portugueses na vida de pessoas invisibilizadas pela história clássica, especialmente no período em que a corte esteve em solo brasileiro. Além de propor a pesquisa sobre história e cultura do país, o programa estimula também a escrita e a leitura, além do conhecimento mais aprofundado sobre história em quadrinhos e audiovisual.

“Nosso foco é valorizar a perspectiva dos povos indígenas e africanos na formação identitária histórica e cultural do Brasil, exaltando a ancestralidade, diversidade, pluralidade, multiplicidade e trabalhando conceitos importantíssimos como antirracismo, afrocentricidade, indigenismo e ecossocialismo em todas as etapas do projeto”, destacou Marici Vila, diretora executiva da Origem Produções, empresa idealizadora do projeto.

Estudante da Escola Municipal São Cristóvão, da Guabiraba, na Zona Norte, Heitor Ferreira detalhou um pouco do processo até a celebração do intercâmbio. “No começo me deu medo, porque era algo muito grande para mim. Fiz meu trabalho, participei de tudo, mantive a fé e consegui passar. Vivi momentos maravilhosos, consegui desenvolver coisas que eu nem sabia que conseguia e hoje posso comemorar", afirmou.

Os estudantes selecionados, ao lado do professor, irão vivenciar experiências históricas e culturais em Portugal, refazendo os caminhos que a família real e a corte portuguesa percorreram antes da chegada ao Brasil, em 1808. A viagem contará com visitas a pontos históricos, escolas, universidades de Lisboa e regiões próximas, onde terão a oportunidade de trocar informações diretamente com portugueses, falando, inclusive, sobre os aspectos culturais regionais do Brasil. Os estudantes brasileiros irão ainda apresentar os produtos produzidos por eles durante as etapas do projeto.

