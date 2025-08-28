A- A+

TECNOLOGIA Estudantes da rede pública do Recife participam do Conexão Juventudes 2025 nesta sexta-feira (29) Cerca de 700 estudantes de escolas da Zona Sul do Recife estarão reunidos no Teatro RioMar para discutir os efeitos da hiperconectividade no desenvolvimento intelectual

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAE), divulgados neste semestre pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 87,6% dos jovens brasileiros entre 14 e 19 anos já dispõem do seu próprio aparelho de celular. Entre crianças de 10 a 13 anos, esse percentual já é de 56,5%.

Para discutir os efeitos dessa hiperconectividade no desenvolvimento intelectual, e promover o uso saudável e consciente dos recursos digitais, cerca de 700 jovens estudantes de escolas públicas da Zona Sul do Recife estarão reunidos das 14h às 18h desta sexta-feira (29), no Teatro RioMar Recife, para o Conexão Juventudes 2025.

Intitulado “Do Mangue ao Byte”, o evento é promovido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e reunirá no palco apresentações de dança e teatro e painéis de conteúdos em torno do tema “Tecnologia e suas relações com o mundo”. Haverá, ainda, show de artistas locais Dionísio e Barbarize.

“Buscamos trazer reflexões sobre uso de tecnologias de forma crítica e responsável, fortalecendo sua autonomia intelectual e cidadã. É importante buscar equilibrar o tempo de tela por momentos de atenção plena e de interações presenciais”, destaca a gerente do IJCPM, Fábia Siqueira.

A programação segue no domingo (31), com um passeio ciclístico que deve mobilizar cerca de 200 participantes, partindo do RioMar até o Marco Zero e seguindo até o JCPM Trade Center, no Pina. Ao longo desta última semana, a agenda contou ainda com roteiros de turismo comunitário, Mostra Cine Conexões, com produções audiovisuais locais, batalha de rimas, arena de games e robótica e apresentação de Baile Charme.

Realizado anualmente em celebração ao Dia Internacional da Juventude, o Conexão Juventudes também ocorre em Aracaju, Fortaleza e Salvador, mobilizando cerca de 5 mil estudantes, com uma intensa programação que une arte, cultura, tecnologia e sustentabilidade.

O IJCPM atua para o desenvolvimento intelectual e profissional de jovens de 14 a 24 anos, moradores de comunidades do entorno dos empreendimentos do Grupo JCPM, com seis unidades distribuídas em quatro capitais do Nordeste: Aracaju, Fortaleza, Recife e Salvador.

Desde 2009, quando foi criado, já foram realizados mais de 80 mil atendimentos, com ações focadas em elevação de escolaridade, empregabilidade, inclusão e diversidade, formação cidadã, mundo digital e saúde e bem-estar. No Recife, a instituição funciona no RioMar, atendendo às comunidades do Pina e Brasília Teimosa.



