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BRASIL Estudantes da UFRJ agridem jovem que usava camiseta que supostamente fazia apologia ao nazismo Estampa estava relacionada à banda britânica Death in June, que usa símbolos, nomes e uniformes militares associados ao Terceiro Reich

Um estudante do curso de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi agredido dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) após chegar para uma aula usando uma camiseta que supostamente fazia apologia ao nazismo. Com uma caveira estampada, a peça de roupa era ligada à banda britânica Death in June, que usa símbolos, nomes e uniformes militares associados ao Terceiro Reich.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um aluno da instituição afirma ter dado voz de prisão ao colega, mas a briga teria iniciado nas escadas do IFCS, enquanto o levavam para fora do prédio. A intenção, conforme relata um estudante envolvido na confusão, era solicitar uma viatura e encaminhá-lo à delegacia.

— Ele me deu uma cotovelada, pegou meu cabelo e me puxou para o chão. Nisso, os colegas já se intrometeram e fizeram uma pressão nele para que ele me soltasse. Depois disso, o pessoal foi batendo, batendo, aconteceu muita coisa de ruim, infelizmente. Não conseguimos conduzir ele, ele saiu correndo — conta o jovem nas redes sociais.

Outra estudante de História que presenciou o ocorrido, mas optou por permanecer em anonimato, confirma que teria sido o jovem que usava a camiseta quem iniciou as agressões.

— No início, ele se defendeu falando que a estampa era de uma banda, mas logo começou a debochar de todo mundo enquanto se formava a aglomeração. Enquanto estava saindo da universidade, com um monte de gente em volta, ele agrediu uma pessoa e aí começou a briga — conta.

Ela também afirma que circulam imagens de propaganda neonazista publicadas pelo aluno nas redes sociais. O estudante ainda não foi identificado.

— Ninguém sabe exatamente quem é, só sabemos o primeiro nome, mas é aluno do curso de História — acrescenta a colega.

A estudante de Ciências Sociais Larissa Vulcão também presenciou a cena. De acordo com ela, o jovem não chegou com a camiseta, mas trocou de roupa no banheiro antes de ir para a sala de aula.

— As pessoas chamaram a segurança. O pessoal do movimento estudantil que estava nessa aula tentou retirá-lo, mas ele começou a questionar, falando coisas desconexas e rindo. Inclusive, ofendeu um aluno do Direito que estava por lá. E foi quando começou a confusão, com ele começando a agredir os estudantes que tentavam retirar ele da sala — relata Larissa.

Os vídeos da agressão, compartilhados nas redes sociais, não mostram o início do conflito. Entretanto, é possível ver um grande grupo de estudantes conduzindo o jovem para fora da sala de aula, enquanto discutem com ele. Na escada, as imagens são de uma briga generalizada. Outra gravação o mostra correndo do lado de fora do prédio e sendo perseguido por alunos, o que ocasionou uma nova briga.

Larissa afirma que o centro acadêmico do IFCS está em contato com a direção do instituto para realizar uma denúncia formal e expor outras questões recorrentes no prédio. Conforme relata, o jovem já passou por outras denúncias, incluindo acusação de assédio, e já teria ameaçado uma ex-namorada com uma arma.

Procurado, o IFCS afirmou que tomou conhecimento do ocorrido e que está apurando os fatos junto ao Instituto de História.

"Reiteramos, desde já, nosso absoluto repúdio a qualquer forma de violência, discriminação ou manifestação de caráter nazista, bem como nosso firme compromisso com a defesa dos direitos humanos, da democracia e da dignidade", informa o IFCS em nota.

O estudante que vestia a camiseta e foi agredido ainda não foi identificado.

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