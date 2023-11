A- A+

Solve For Tomorrow Estudantes de Carnaíba, no Sertão pernambucano, criam fralda descartável sustentável e mais barata A EKOfralda usaria um cartucho substituível com custo previsto de R$0,40

Um grupo de estudantes da Escola Estadual Professor Paulo Freire, localizada em Carnaíba, no Sertão de Pernambuco, criou o protótipo de fralda descartável de baixo impacto ambiental e menor custo: a EKOfralda.

A ideia foi finalista no Solve For Tomorrow, um projeto da Samsung que impulsiona e premia projetos de escolas públicas do Brasil por iniciativas sustentáveis.

Protótipo da Ekofralda desenvolvida por estudantes de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco

O produto, feito de plástico biodegradável e tecido absorvente produzido a partir de cascas de coco e fibras de coqueiro, tem baixo impacto ambiental por ser feito com matérias-primas naturais.

Além disso, a fralda teria um preço estimado de R$ 1,40, sendo R$ 1 da fralda, que será comprada apenas uma vez, e R$ 0,40 do cartucho que precisa ser trocado.



Veja como funciona o cartucho refil da fralda:



Educador atuante na área de física e química, o professor Gustavo Santos Bezerra estava lecionando para uma turma eletiva. Na disciplina, ele pediu projetos de ciências para a turma. Desse pedido, surgiu o projeto finalista do Solve For Tomorrow na cidade de Carnaíba.

“Eles conseguiram observar em casa a questão do uso de fraldas e se questionaram mais sobre o financeiro, pois a fralda descartável é muito cara. A partir do problema financeiro, viram que essas fraldas poderiam também gerar um problema ecológico, por conta do tempo de 400 a 500 anos para se decompor. Por isso, eles pensaram em utilizar para o projeto de uma fralda mais barata um cartucho biodegradável, que não prejudicasse o meio ambiente e agisse de forma semelhante à fralda tradicional”, explicou o professor.

O estudante José Henrique Soares Pereira Rocha, um dos idealizadores do projeto, comentou sobre a necessidade de gerar menos impacto ambiental.

“Nós estamos, com a melhoria, buscando mudar o planeta. Pensamos em mudar o mundo de forma pequena. Algo simples assim, mas já foi uma iniciativa, né?”, questionou o estudante secundarista.

Para José, o projeto ainda vai continuar sendo desenvolvido para ter ainda menos impacto ambiental.

“O nosso projeto conta com cartucho biodegradável descartável e uma fralda reutilizável. Essa fralda pode ser usada inúmeras vezes. Já o cartucho (refil absorvente para a fralda) é descartado após o uso. Queríamos dar continuidade ao projeto para desenvolver ainda mais o descarte consciente, feito via compostagem, para que esse cartucho vire adubo depois”, explicou o estudante.

Nesta edição foram selecionados dez finalistas, seis da região Nordeste, dois da região Sudeste, um da região Norte e um da região Sul. Confira um pouco sobre cada projeto finalista:

Resfriamento de placas fotovoltaicas

CEDUP – Centro de Educação Profissional Abilio Paulo

Criciúma, SC

Produção de Combustível Sólido de Alto Rendimento com Cascas de Coco e Serragem

Centro de Ensino Casemiro de Abreu

Tutótia, MA

Produção de Biogás e biofertilizante: alternativa sustentável na comunidade

Centro de Ensino Sabino Barros – Anexo I – Jacaré

Penalva, MA

PectiVitalis: Revestimento Sustentável Anti-Desperdício para Frutos

Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Marconi Coelho Reis

Cascavel, CE



Silêncio consciente: alunos autistas e os ruídos em sala de aula

Escola Estadual Angelo Scarabucci

Franca, SP

Greentech: Cultivando o futuro – Uma alternativa para a agricultura sustentável

Escola Estadual Cidadã Integral Técnica Jornalista José Itamar da Rocha Cândido

Cuité, PB

EKOfraldas

Escola Estadual Professor Paulo Freire

Carnaíba, PE

Biofábrica sustentável: produção de bioinsumos agrícolas

IFES – Campus Vila Velha

Vila Velha, ES

SPP Sustentável: reciclando no Potengi ( miniusina para reciclagem de resíduos da construção civil)

IFRN – Campus São Paulo do Potengi

São Paulo do Potengi, RN

FotoCream: antioxidante, fotoprotetor com ação repelente

IFRO – Campus Porto Velho Calama Nano

Porto Velho, RO

A premiação para as dez equipes finalistas foi:

- Um tablet Samsung para cada um dos cinco alunos das dez equipes finalistas;

- Um notebook Samsung para cada um dos professores orientadores e, eventualmente, parceiros dos dez projetos finalistas.



* A jornalista viajou a convite da Samsung

