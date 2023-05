A- A+

SEGURANÇA NO TRÂNSITO Estudantes de escolas públicas do Recife participam de ações com foco na segurança no trânsito Ações contemplaram crianças e adolescentes, além de servidores da Alepe

Alunos de escolas públicas do Recife participaram, nesta terça-feira (30), de uma série de ações voltadas à promoção da segurança no trânsito.

As atividades, que contemplaram crianças e adolescentes de diferentes idades, foram promovidas pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Detran-PE em alusão ao Maio Amarelo.

Na creche Escola Municipal Rosa Falcão de Carvalho, no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana, arte-educadores da Turma do Fom Fom, do Detran-PE, promoveram brincadeiras, apresentações de teatro de bonecos e vivências para crianças com idades entre cinco e sete anos.

Ao longo da manhã, os alunos também participaram de uma atividade na qual puderam atuar como "policiais mirins”, tendo contato com normas de trânsito.

Ainda foram distribuídos brindes voltados para o público infantil, como jogos e uma “caderneta de autuação”, com a qual as crianças podem brincar e anotar, de forma simbólica, supostas infrações cometidas por parentes e amigos.

A ação também teve uma programação voltada para estudantes do ensino médio, com idades entre 14 e 17 anos. No Ginásio Pernambucano, localizado na rua da Aurora, 140 adolescentes participaram de uma palestra educativa ministrada por agentes da PRF.

Sobre as ações, o primeiro-secretário da Alepe, deputado Gustavo Gouveia (SD), destacou o diálogo entre a Casa e outros órgãos e setores da sociedade civil.

“A ação reflete o comprometimento da Alepe em trabalhar conjuntamente com demais órgãos públicos no trabalho de conscientização da sociedade sobre os mais diversos temas", destacou.

O diretor-geral do Detran-PE, André Trajano, ressaltou que o trabalho de conscientização junto ao público infantil contribui para a educação da sociedade como um todo.

“Ao promovermos essas atividades lúdicas, as crianças entendem melhor sobre o assunto e passam as orientações de forma sensível para os pais”, disse Trajano.

Programação na Alepe

A programação do “Maio Amarelo na Alepe” contou, ainda, com ações direcionadas a funcionários da Assembleia. Uma apresentação sobre direção defensiva foi oferecida pelo Detran para motoristas e outros trabalhadores da Casa.

Agentes do órgão também ofereceram orientações sobre conscientização no trânsito e prevenção de acidentes.

Serviços

Ao longo do dia, um caminhão de serviços itinerantes do Detran ficou estacionado em frente ao edifício Miguel Arraes, sede da Alepe.

Servidores da Assembleia puderam acompanhar o andamento de processos, emissão de taxas, renovar a Carteira Nacional de Habilitação, verificar a pontuação da CNH, entre outros serviços.

Caminhão de serviços do Detran em frente à Alepe | Foto: Roberto Soares/Alepe

