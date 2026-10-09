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Leitura Estudantes de Jornalismo da Unicap promovem campanha de doação de livros infantis Livros serão destinados para crianças do Habitacional Ruy Frazão, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife

Estudantes do segundo período do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) estão mobilizando a comunidade acadêmica e a sociedade para participarem de uma campanha de doação de livros para crianças do Habitacional Ruy Frazão, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

A iniciativa faz parte de uma ação desenvolvida pelos alunos, que vêm realizando encontros com as crianças da comunidade com o objetivo de estimular o interesse pela leitura e aproximá-las do universo dos livros.

A campanha arrecada livros infantis, infantojuvenis e juvenis, novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.

Todo o material arrecadado será destinado às crianças participantes das atividades realizadas pelos estudantes.

“Mais do que arrecadar livros, a proposta é criar oportunidades de contato com a leitura e contribuir para que as crianças descubram nos livros novas possibilidades de aprendizado, imaginação e conhecimento”, destacou a coordenadora do curso de Jornalismo e professora da disciplina Projeto Integrador 2, Renata Victor.

Além disso, serão oferecidas oficinas de leitura e escrita para as crianças do habitacional. Segundo Luiza Guimarães, que cursa Jornalismo na Unicap, a ideia veio após os alunos saberem do interesse dos moradores pela literatura.



"Descobrimos que lá eles se interessam bastante pela leitura, decidimos fazer uma campanha de doação para arrecadarmos livros de vários tipos e presentearmos as crianças e adolescentes com eles no final da última oficina", explicou.

As doações podem ser entregues até 6 de novembro, às 16h, em três pontos instalados na Unicap, na que está localizado na Boa Vista, no Centro do Recife: recepção da Biblioteca, hall do bloco G, próximo à sala de Fotografia, e térreo do bloco A, em frente aos elevadores.

A ação também busca envolver a comunidade acadêmica em uma corrente de solidariedade, mostrando como iniciativas desenvolvidas em sala de aula podem ultrapassar os limites da universidade e contribuir para a transformação social.

Serviço

Campanha de Doação de Livros para crianças do Habitacional Ruy Frazão

Período de arrecadação: até 6 de novembro, às 16h

Livros: infantis, infantojuvenis e juvenis, em bom estado

Pontos de doação na Unicap (R. do Príncipe, 526 - Boa Vista, Recife - PE, 50050-900):

• Recepção da Biblioteca

• Hall do bloco G, próximo à sala de Fotografia

• Térreo do bloco A, em frente aos elevadores

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