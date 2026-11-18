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PERNAMBUCO Estudantes de Moçambique e Portugal visitam Recife e Olinda durante olimpíada de matemática Passeio por pontos históricos das duas cidades integra programação da 14ª OMCPLP, realizada no Colégio GGE, unidade Parnamirim, na Zona Norte do Recife, até sexta-feira (20)

Estudantes de Moçambique e Portugal que participam da 14ª Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OMCPLP), realizada no Colégio GGE, unidade Parnamirim, na Zona Norte do Recife, visitam pontos históricos e culturais da capital pernambucana e de Olinda nesta quinta-feira (19).

O passeio integra a programação do evento, que reúne representantes de oito países.

Programação

No Recife, o roteiro inclui visitas ao Marco Zero, à Rua do Bom Jesus, à Torre Malakoff, à Sinagoga Kahal Zur Israel e ao Paço do Frevo.

A praça do Marco Zero está presente no roteiro de visitação dos estudantes | Foto: Bruno Lima/Divulgação

O grupo também passará pela Praça do Arsenal, Praça da República, Teatro Santa Isabel, Palácio da Justiça e Palácio do Campo das Princesas.

Em seguida, os estudantes seguem para Olinda, onde percorrem o Centro Histórico, com passagem por ruas, igrejas e praças da cidade.

Olimpíada

A 14ª OMCPLP começou na segunda-feira (16) e segue até sexta-feira (20). A competição reúne oito países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Na abertura, os participantes acompanharam uma aula espetáculo sobre a cultura nordestina, ministrada pelo historiador João Suassuna.

João Suassuna, curador cultural do Colégio GGE | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Participam presencialmente estudantes dos três países anfitriões da programação: Brasil, Moçambique e Portugal. A agenda inclui provas de matemática e atividades de integração cultural.

A olimpíada também prevê momentos de intercâmbio entre os estudantes dos países de língua portuguesa.

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