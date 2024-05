Estudantes de Pernambuco enviam cartas de apoio às vítimas da tragédia no RS; Governo envia equipes

A- A+

Em um ato de solidariedade, estudantes pernambucanos da rede estadual de ensino escreveram cartas de apoio às vítimas da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. Em últimos dados atualizados nesta sexta-feira (10), a Defesa Civil do Estado informou que são 113 mortos, 756 feridos, 146 desaparecidos e mais de 400 mil pessoas desalojadas e desabrigadas.

As cartas foram escritas por alunos do 6º ano da Escola de Referência em Ensino Fundamental General Abreu e Lima, localizada no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Elas serão entregues por 21 bombeiros militares e quatro agentes da Defesa Civil enviados pelo Governo de Pernambuco para auxiliar nos resgates. Tereza Vitória, de 10 anos, foi uma das estudantes que participou da ação.

“Eu escrevi essa carta como forma de solidariedade, porque aqui a gente não tem muitas formas de ajudá-los. Então, eu resolvi fazer essa carta como forma de um abraço, pois não posso fazer muita coisa", iniciou a aluna, que também falou sobre as expectativas que teve ao enviar a carta. “Eu espero que a pessoa que vai receber a minha carta fique feliz e, de alguma forma, ela se sinta acolhida. Que ela saiba que a gente se preocupa com ela, que ela saiba a importância que ela tem para a gente", finalizou.



Em uma das cartas enviadas pelos estudantes, estava escrita a seguinte mensagem: "Quero dizer a vocês que tudo vai passar, que vai ficar tudo bem e que Deus está com vocês. Eu sinto muito por aqueles que perderam pessoas importantes, mas eu tenho certeza que elas estão em um bom lugar [...] estou orando por vocês."

Segundo a gestora da escola, Cíntia Reis, a ação foi pensada com o objetivo de estimular a solidariedade entre os estudantes. Uma maneira que a instituição encontrou de estimular o conhecimento pedagógico e promover a empatia.

"Está tendo um movimento muito grande na socidade, todos comovidos com a situação do Rio Grande do Sul. E aí, a gente pensou, pedagogicamente, que a escola ia contribuir. A gente pensou em escrever as cartas, porque as cartas servem de conforto para quem está precisando nesse momento de uma palavra de carinho, de uma palavra de fé, uma palavra de solidariedade. A gente lançou a proposta para os estudantes. Eles, assim como nós, os professores, estão de alguma maneira comovidos, sensibilizados", relatou a gestora.

Ainda de acordo com Cíntia, os alunos deram continuidade na ação e arrecadaram alimentos para doar. Os donativos, junto com mais cartinhas escritas pelos estudantes, serão enviados para a Secretaria de Educação, que está fazendo uma campanha de arrecadação para ajudar o Rio Grande do Sul.

"Fomos entregar [as cartas] aos bombeiros e, quando a gente chegou na escola, tinha um monte de alimentos arrecadados, donativos que os alunos trouxeram. A escola não fez nenhuma campanha a princípio, mas os meninos conseguiram se sensibilizar. A gente crê que o nosso objetivo principal é também trabalhar a compaixão nos nossos estudantes. É um movimento muito bonito", disse Cíntia.

Pernambuco envia equipes

O Governo de Pernambuco enviou, na manhã desta sexta-feira (10), a primeira equipe de suporte para ajudar no resgate das vítimas da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. Ao todo, 21 militares do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e quatro agentes da Secretaria Executiva de Defesa Civil iniciaram o deslocamento, por terra, em direção ao estado.

A operação de deslocamento é composta por sete viaturas de salvamento, equipadas com materiais específicos para resgate de vítimas ilhadas e três botes infláveis para salvamento com motores de popa. A chegada da equipe está prevista em torno de quatro a cinco dias.

Os Bombeiros Militares e os agentes da Defesa Civil de Pernambuco, atuam, predominantemente, no Sertão do Estado, nos municípios de Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada. A equipe é especializada no suporte em ocasiões de desastres naturais, como, por exemplo, inundações, enchentes e deslizamento de barreiras.



A missão conta, também, com dois binômios: equipe composta por cães de busca e seus respectivos condutores.

