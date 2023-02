Estudantes de Pernambuco já podem solicitar a Carteira de Estudante 2023; veja como

A- A+

Estduantes secundaristas já podem solicitar a Carteira de Estudante 2023. Para isso, devem entrar no site do Grande Recife Consórcio de Transporte.

O consórcio orienta que, ao acessar a página, o estudante deve clicar no ícone Carteira de Estudante, em destaque na cor amarela. Será aberta uma nova página, onde o estudante deve acessar o ícone Entendi! Quero Solicitar!. Para ter acesso ao sistema, será necessário criar um login e uma senha.

O Grande Recife lembra que os dados criados no ano passado estão ativos e permitem o novo acesso normalmente.

O documento de 2022 tem validade até 31 de março de 2023. Já a versão 2023 pode ser solicitada até o mês de dezembro.

Quem solicitou o documento em 2022 e está com as informações cadastrais atualizadas vai receber o boleto no e-mail cadastrado. Por isso, o estudante deve checar esse e-mail para conferir se já recebeu o boleto da Carteira de Estudante 2023.

Taxa

Na página com as informações do estudante, inseridas pela instituição de ensino, os dados devem ser validados pelo aluno. Somente após confirmar a veracidade dos dados constantes da página e anexar uma foto, o boleto poderá ser emitido. O valor da taxa é de R$ 16,55.

O pagamento poderá ser feito na rede de atendimento da Caixa (lotéricas, App Caixa, autoatendimento, Caixa Aqui,).

Após a confirmação do pagamento, o documento será confeccionado pelo Grande Recife Consórcio. O documento é confeccionado em até 30 dias corridos, após a compensação do pagamento. A retirada deve ser realizada pela escola, que entregará ao aluno nas unidades educacionais.

Carteira digital

Com a Carteira de Estudante em mãos, o aluno poderá baixar o aplicativo CIE PE (Carteira de Identificação Estudantil de Pernambuco), na loja do seu celular, e ter também uma versão digital do documento. O app fará a leitura do QR Code existente na carteirinha física e validará os dados para serem acessados no celular.

Caso os dados cadastrais do aluno não sejam exibidos pelo sistema ou alguma informação esteja incorreta ou faltando, o aluno deve procurar a secretaria da escola para solicitar as alterações necessárias. O estudante ainda poderá trocar a foto, que deverá ser validada pela escola. Após a validação de todos os novos dados, o aluno deve acessar o sistema para emitir o boleto.

Têm direito ao documento, alunos de escolas públicas e privadas, de cursinhos pré-vestibulares e técnicos profissionalizantes da Região Metropolitana do Recife. Com o documento estudantil atualizado, o aluno terá acesso aos benefícios da meia-passagem e da meia-entrada em espaços culturais e esportivos.

