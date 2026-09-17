A- A+

CIÊNCIA E TECNOLOGIA Estudantes do Colégio Militar do Recife buscam patrocínio para levar projeto científico à Itália Alunas e professora representarão a instituição na Milset Europe ExpoScience 2026, em outubro

Estudantes do Colégio Militar do Recife (CMR) buscam patrocinadores para viabilizar a participação de alunas e de uma professora orientadora na Milset Europe ExpoScience 2026, em Mântua, na Itália, que ocorre entre os dias 18 e 23 de outubro.

A iniciativa pretende arrecadar recursos para custear principalmente as passagens aéreas e permitir que o grupo represente o Brasil e a instituição na competição internacional.

A Milset Europe ExpoScience é um evento bienal voltado a jovens pesquisadores de 12 a 25 anos, com projetos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM).

A edição deste ano reunirá mais de 500 participantes de 30 países, que apresentarão trabalhos a representantes de empresas, instituições de ensino e comunidade acadêmica.

A participação do CMR ocorrerá pela primeira vez em 2026, após o projeto CITRULLUSFILM – Conservante natural à base de compostos fenólicos extraído da entrecasca da melancia (Citrullus lanatus) ser credenciado para o evento.

A pesquisa recebeu o primeiro lugar em Ciências Biológicas e o Prêmio de Excelência em Pesquisa da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência (Abric), durante a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Fenecit).

A pesquisa desenvolve um biofilme produzido a partir da casca e da entrecasca da melancia, com a finalidade de retardar o amadurecimento e ampliar a vida de prateleira de frutas.

O trabalho continua em desenvolvimento por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que contribui para a inclusão de novas matérias-primas e para o aprimoramento da pesquisa.

Arrecadação

De acordo com a Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, responsável pela divulgação da busca por apoio, a principal dificuldade atualmente é garantir os recursos necessários para a compra das passagens.

A estratégia é reunir diferentes patrocinadores, de modo a distribuir os custos entre as organizações interessadas em contribuir com a participação do grupo.

De acordo com o material de divulgação, as inscrições para o evento, no valor de 1.900 euros, já foram custeadas por meio de uma campanha de arrecadação.

Ainda são previstos gastos de 200 euros com hospedagem e 400 euros com deslocamentos internos, enquanto as passagens de Recife para Roma estão estimadas em R$ 28 mil.

As empresas que apoiarem a iniciativa terão seus nomes divulgados pela equipe participante, conforme informado no documento.

Interessados em contribuir podem entrar em contato com a professora Goretti Cabral, pelo telefone (81) 99649-5477, ou realizar a contribuição por Pix, utilizando, em nome de Maria Goretti Cabral de Lima Bezerra, a seguinte chave: 81996495477.

Veja também