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BENEFÍCIO Estudantes do Grande Recife devem emitir documento de 2026 para garantir meia passagem no Vem Prazo para uso da Carteira de Estudante 2025 no transporte público encerra no dia 31 de março

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) alerta os estudantes da Região Metropolitana do Recife (RMR) sobre o prazo final de validade da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) de 2025, que expira na próxima terça-feira (31).

Para evitar o bloqueio do benefício da meia passagem no transporte público, os estudantes precisam fazer a renovação do documento para o ano letivo de 2026. A atualização anual é obrigatória para a manutenção dos direitos estudantis, especialmente o uso do cartão Vem Estudante.

O CTM chama a atenção para uma exigência específica voltada aos estudantes secundaristas da RMR: a concessão do desconto de 50% na tarifa de ônibus é garantida de forma exclusiva mediante a emissão da CIE Digital do Grande Recife.





Os estudantes que não regularizarem a situação até a data limite terão o benefício temporariamente suspenso nas catracas até que o novo documento seja emitido e validado. O órgão recomenda que os estudantes não deixem o procedimento para a última hora, evitando possíveis filas virtuais e garantindo o processamento a tempo.



O processo de renovação da Carteira de Estudante 2026 deve ser feito integralmente de forma online. Os interessados devem acessar o site oficial do consórcio pelo site oficial.

Como acessar o documento digital

Para os estudantes que já realizaram a solicitação e efetuaram o pagamento, o acesso à carteira no formato digital é imediato e facilita o embarque no dia a dia. Basta seguir os passos abaixo:

Baixar o aplicativo CIE-PE, disponível nas lojas de aplicativos para smartphones (Android e iOS).

Fazer o login utilizando o mesmo e-mail e a senha cadastrados durante a etapa de solicitação no site.

Acessar a CIE Digital, que ficará armazenada no aparelho e poderá ser apresentada sempre que necessário.

O Grande Recife reforça que a versão digital tem a mesma validade do documento físico e traz mais agilidade, economia e praticidade para os usuários do sistema de transporte da Região Metropolitana.

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