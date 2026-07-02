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SAIBA COMO AJUDAR Estudantes do IFPE criam vaquinha para viabilizar participação em simulação da ONU em Brasília Alunos foram selecionados para edição da YaleMUN Brasil, em agosto. Escola foi a única do estado

Um grupo de estudantes do Campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está pedindo arrecadações para garantir a participação na nova edição da YaleMUN Brasil.

O evento, que é uma simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) realizada por estudantes da Universidade de Yale (EUA), será realizado em Brasília, no Distrito Federal, de 14 a 16 de agosto.

A escola foi a única de Pernambuco selecionada para levar delegações, mas os alunos enfrentam limitações financeiras para custear a viagem.

Para viabilizar a ida de toda a delegação, o Clube de Relações Internacionais Sérgio Vieira de Mello (CRI-SVM) lançou uma campanha de arrecadação na internet e espera sensibilizar as pessoas para garantir a participação no evento.

A meta é atingir R$ 30 mil para cobrir passagens aéreas, hospedagem e alimentação durante os quatro dias de viagem. As contribuições financeiras podem ser feitas diretamente pelo link da campanha.



Na conferência, os integrantes do clube, Beatriz Eloi, Victoria Fonte, Agatha Dutra, Abner Adriel, Letícia Silva e Leticia Serino atuarão como "diplomatas" de diferentes países em discussões sobre crises globais.

Durante as simulações, eles "deixarão" de ser estudantes de Pernambuco para virarem negociadores, líderes e articuladores políticos para a solução de conflitos globais com a missão de resolver crises internacionais reais.

Integrantes do Clube de Relações Internacionais Sérgio Vieira de Mello (CRI-SVM) lançaram uma campanha de arrecadação na internet para participar de edição do YaleMUN Brasil | Foto: Divulgação

Metade do grupo participará da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEA), discutindo mineração responsável e extração de petróleo na Amazônia.

Já a outra parte integrará o Conselho Econômico e Social (ECOSOC), com foco no desenvolvimento de economias dependentes de commodities.



Se conseguir arrecadar os recursos para a viagem, essa será a realidade que aguarda o grupo de estudantes do IFPE. Para mais informações, o perfil do Instagram do CRI-SVM está disponível por meio do link.

Ampliar horizontes

Para os estudantes de escola pública, a participação vai além do aprendizado acadêmico sobre geopolítica, representando uma oportunidade de transformação social.

"Vivenciar esses debates nos mostra que temas complexos podem ser compreendidos e resolvidos de forma prática. O Clube CRI-SVM traduz a política internacional para a nossa realidade e abre portas que antes pareciam inacessíveis para estudantes da rede pública", afirmou Victória Fontes, de 19 anos, aluna de Segurança do Trabalho.

A estudante Agatha Dutra, de 17 anos, que cursa Eletrotécnica, participará das discussões ambientais e ressalta o impacto da representatividade na conferência.

"Estar nesse espaço significa levar a voz e a perspectiva de estudantes do Nordeste para um evento internacional. O impacto social é real porque nos capacita como lideranças prontas para propor soluções que afetam diretamente a vida das pessoas", falou.

A meta dos estudantes agora é garantir o valor necessário na plataforma online para que Pernambuco esteja representado nas mesas de negociações em Brasília.

Para Beatriz Eloi, de 17 anos, estudante de Técnica em Segurança do Trabalho, a simulação tira os participantes da teoria e exige uma aplicação prática imediata de conceitos como diplomacia e liderança.

“O conhecimento técnico e a capacidade de debate são as únicas ferramentas que temos ali para sentar à mesa com estudantes do mundo todo, negociar acordos e construir caminhos reais para a resolução de conflitos globais", ressaltou.

Propósito

O Clube de Relações Internacionais Sérgio Vieira de Mello, que leva o nome do icônico diplomata brasileiro morto em um atentado no Iraque, nasceu em 2019 e foi oficializado em 2021, com o propósito de democratizar o acesso à geopolítica.

Em edições passadas, membros do projeto chegaram a viajar para Boston, nos Estados Unidos, e trouxeram premiações da simulação de Harvard.

Na avaliação da estudante de economia e ex-aluna do IFPE, Julia Lima, participar do CRI foi o grande divisor de águas que moldou sua forma de pensar e direcionou sua carreira.

“Hoje, trabalhando no BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento] em Washington, vejo o quanto a imersão cultural e linguística da simulação da ONU me preparou para o mercado internacional”, disse.

De acordo com Júlia, o Clube de Relações Internacionais do IFPE desenvolve habilidades que vão muito além da teoria.

“Ele trabalha a oratória, a capacidade de argumentação e trabalho coletivo. Essa bagagem sinaliza um diferencial acima da média em processos seletivos globais. O CRI foi essencial para abrir meus horizontes, e eu defendo muito esse projeto para que as próximas gerações tenham as mesmas oportunidades”, completou.

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