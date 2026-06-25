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PERNAMBUCO Estudantes do IFSertãoPE representam o Brasil na Europa em programa sobre viticultura e enologia Quatro alunos da instituição embarcam, neste sábado (27), para a Changins Université, centro de formação e pesquisa localizado na Suíça

Quatro estudantes do IFSertãoPE, campus Petrolina Zona Rural, embarcam neste sábado (27) para a Europa como participantes do programa Summer University 2026, promovido pela Escola Superior de Viticultura e Enologia de Changins, na Suíça. A experiência acadêmica internacional se estende até 14 de julho.

Thayssa Keury da Conceição Lima, Talik Cauê Neres de Lima, Rosana Yuki Takakura e Camila Kaori vão representar o Brasil em uma experiência acadêmica internacional, ampliando horizontes e perspectivas profissionais.

A viticultura é a prática agrícola voltada ao estudo e cultivo de videiras e de todas as etapas do processo, desde o preparo do solo e plantio até a colheita das uvas.

Entre 27 de junho e 14 de julho, os estudantes vão vivenciar uma intensa programação acadêmica e cultural, que inclui atividades na Suíça, Portugal, Espanha e França.

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A experiência representa a chance de compartilhar com o mundo a singularidade do Vale do São Francisco, uma região vitivinícola com identidade forte e única.

Na viagem, eles terão contato com diferentes tecnologias, métodos de manejo e tradições ligadas à produção de uvas e vinhos, além de apresentar o conhecimento desenvolvido no semiárido brasileiro.

“Tem sido muito frutífera essa parceria, não somente através do envio de alunos, mas também por meio de captação de recursos para instituição, desenvolvimento de projetos de pesquisa, de inovação”, destacou o diretor geral do campus Petrolina Zona Rural, Vitor Lorenzo.

Além dos estudantes, a comitiva contará com as presenças da professora do curso de Viticultura e Enologia, Mariana Almeida, que acompanhará o grupo durante toda a programação, e da coordenadora de Relações Internacionais do IFSertãoPE, Sarah Rachel Duarte, que cumprirá o cronograma da viagem com foco na expansão de parcerias, com articulações ao lado das instituições de ensino de Portugal e da França.

Além da delegação brasileira, o Summer University 2026 vai reunir representantes de instituições da Europa, dos Estados Unidos e da África do Sul, promovendo um ambiente de troca de conhecimentos, culturas e experiências.

Sobre o programa

Criado em parceria com diferentes instituições nacionais e estrangeiras, o programa Summer University da Changins Université permite que os estudantes selecionados desenvolvam suas habilidades profissionais e culturais, por meio da vivência com as realidades da viticultura ao redor do mundo.

A Changins Université é um centro de formação e pesquisa localizado na Suíça, que tem como foco a formação superior e especializada nas áreas de viticultura, enologia e fruticultura.

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