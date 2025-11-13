A- A+

COP30 Estudantes do Recife apresentam em Belém projeto sobre lixo eletrônico durante evento paralelo à COP Projeto escolar do Recife será apresentado em Belém durante evento paralelo à COP30 e propõe reflexão sobre o destino do lixo eletrônico e os impactos do consumo tecnológico

O descarte de resíduos tecnológicos e seus impactos ambientais será tema de uma das experiências que Pernambuco levará a Belém (PA), entre os dias 10 e 14 de novembro, durante o encontro nacional do Observatório do Clima Marista, evento paralelo à COP30. A capital paraense sedia o principal debate global sobre mudanças climáticas promovido pela ONU em 2025, e o encontro reunirá estudantes e educadores de várias regiões do país para discutir consumo, meio ambiente e responsabilidade socioambiental.

O grupo pernambucano, composto por alunos e um professor de uma instituição particular do Recife, o Colégio Marista, foi selecionado para apresentar o projeto “Gincana Eletrônico Não é Lixo”, criado em 2009. A iniciativa propõe a reflexão sobre o destino do lixo eletrônico, um dos tipos de resíduos que mais crescem no mundo. e incentiva práticas de descarte e reaproveitamento adequadas.

O programa, atualmente desenvolvido em parceria com a empresa REEEcicle, estimula a coleta e a reciclagem de equipamentos como celulares, computadores e cabos. Segundo dados da organização, em 2024, foram arrecadadas mais de 900 toneladas de resíduos eletrônicos em ações realizadas em escolas, empresas e comunidades do Nordeste.

Para o professor Leandro Alberto, orientador do grupo, o projeto se destaca por envolver estudantes de forma direta no processo educativo. “Os alunos atuam como multiplicadores, levando o tema para dentro e fora da escola”, explica. A proposta combina mobilização comunitária e aprendizado prático, com foco na redução dos impactos ambientais e na conscientização sobre os riscos do descarte incorreto.

Preocupação

O lixo eletrônico é uma preocupação crescente em escala global. De acordo com a Global E-waste Monitor, apenas 22,3% dos resíduos eletrônicos produzidos no mundo recebem tratamento e reciclagem adequados. O restante é descartado em aterros ou de forma irregular, o que pode liberar metais tóxicos no solo e na água, afetando ecossistemas e a saúde humana.

Além de participar do encontro nacional, o grupo pernambucano também pretende consolidar novas frentes locais de atuação, como a instalação de um ponto fixo de coleta do tipo drive-thru e a adesão ao programa Vale Luz, da Neoenergia, que permite trocar materiais recicláveis por descontos na conta de energia.

Segundo os organizadores do Observatório, o objetivo é ampliar o debate sobre o papel da educação frente à crise climática e incentivar escolas a adotarem práticas de sustentabilidade permanentes. O evento, promovido pela Rede Marista de Colégios, deve reunir delegações de todo o país para discutir temas como justiça climática, consumo responsável e economia circular.

Veja também