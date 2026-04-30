Estudantes do Recife desenvolvem projeto filtro antialagamento e se classificam para programa do MIT
Pograma convida jovens do ensino médio de vários países a desenvolver soluções para problemas ambientais e globais, com foco na sustentabilidade
Quatro estudantes do Recife desenvolveram um projeto sustentável para mitigar alagamentos e se classificaram para a semifinal de um programa do Massachusetts Institute of Technology (MIT). A instituição é uma das mais respeitadas do mundo.
As estudantes são Lara Gelenske, de 15 anos; Leticia Faria, de 15; Germana Guimarães, de 14; e Maria Mariana Didier, de 16, da ABA Maple Bear, na capital pernambucana.
O programa do MIT convida jovens do ensino médio de vários países a desenvolver soluções para problemas ambientais e globais, com foco na sustentabilidade.
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Como funciona o projeto
O projeto sustentável desenvolvido pelas estudantes consiste em um filtro antialagamento feito com resíduos de garrafas PET.
O produto terá um microcontrolador que, junto com sensores, avisará quando estiver cheio e enviará a informação para o serviço responsável.
Próxima etapa
Com a aprovação, as estudantes seguem no processo de criação da prototipagem e código do projeto para terem o protótipo físico para submeter ao desafio.
A entrega desse protótipo está prevista para julho. O resultado da final será divulgado na conferência anual dos Fablabs (FAB26), que acontecerá de 27 a 31 de julho, em Boston, nos Estados Unidos.