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Robótica

Estudantes do Recife garantem bronze inédito no Regional das Américas de Robótica, no Canadá

Equipe foi formada pelos alunos Heitor Arantes e Adrielyson Lucas, da EMTI Pedro Augusto, e Ícaro Moisés e Arthur Ramos, da EMTI Mário Melo

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Estudantes do Recife garantem bronze inédito no Regional das Américas de Robótica, no CanadáEstudantes do Recife garantem bronze inédito no Regional das Américas de Robótica, no Canadá - Foto: Kleyvson Santos / PCR

A rede municipal de ensino do Recife conquistou um resultado inédito no Regional das Américas da RoboCupJunior, disputado na cidade de Brampton, no Canadá.

A equipe formada pelos estudantes Heitor Arantes e Adrielyson Lucas, da EMTI Pedro Augusto, e Ícaro Moisés e Arthur Ramos, da EMTI Mário Melo, garantiu a medalha de bronze disputando com representantes do Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Chile, Argentina e Brasil.

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Esta é a primeira equipe da rede municipal a subir ao pódio da competição internacional, organizada há mais de 25 anos pela iniciativa global RoboCup para incentivar o aprendizado em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM, na sigla em inglês).

O processo de preparação e participação dos estudantes é coordenado pelas escolas e Unidades de Tecnologia na Educação (UTECs). Nas competições, os participantes precisam aplicar conhecimentos técnicos, testar soluções, adaptar estratégias e trabalhar em equipe para superar os desafios propostos.

Para o estudante Heitor Arantes, que viajou para fora do país pela primeira vez, o pódio coroou a superação do grupo.

"Foi muito bom e muito divertido. A gente conheceu várias pessoas de outros lugares. Tivemos várias dificuldades e, mesmo assim, conseguimos conquistar o terceiro lugar, representando o Recife, representando as escolas públicas. Fiquei muito feliz pela oportunidade e muito mais feliz ainda quando subimos ao pódio com a medalha de bronze", relatou.

Estudantes do Recife garantem bronze inédito no Regional das Américas de Robótica, no CanadáEstudantes do Recife garantem bronze inédito no Regional das Américas de Robótica, no Canadá. Foto: Kleyvson Santos / PCR



A coordenadora de robótica da rede municipal, Priscila Dutra, destacou o valor do feito para a educação pública.

"A gente já participou de outros mundiais, mas nunca tinha conseguido subir ao pódio. Então, trazer o pódio, o terceiro lugar, dentro da escola pública, é algo que está sendo indescritível para a gente. Foi uma emoção muito grande”, comemorou.

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