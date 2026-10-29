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A rede municipal de ensino do Recife conquistou um resultado inédito no Regional das Américas da RoboCupJunior, disputado na cidade de Brampton, no Canadá.



A equipe formada pelos estudantes Heitor Arantes e Adrielyson Lucas, da EMTI Pedro Augusto, e Ícaro Moisés e Arthur Ramos, da EMTI Mário Melo, garantiu a medalha de bronze disputando com representantes do Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Chile, Argentina e Brasil.





Esta é a primeira equipe da rede municipal a subir ao pódio da competição internacional, organizada há mais de 25 anos pela iniciativa global RoboCup para incentivar o aprendizado em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM, na sigla em inglês).



O processo de preparação e participação dos estudantes é coordenado pelas escolas e Unidades de Tecnologia na Educação (UTECs). Nas competições, os participantes precisam aplicar conhecimentos técnicos, testar soluções, adaptar estratégias e trabalhar em equipe para superar os desafios propostos.



Para o estudante Heitor Arantes, que viajou para fora do país pela primeira vez, o pódio coroou a superação do grupo.



"Foi muito bom e muito divertido. A gente conheceu várias pessoas de outros lugares. Tivemos várias dificuldades e, mesmo assim, conseguimos conquistar o terceiro lugar, representando o Recife, representando as escolas públicas. Fiquei muito feliz pela oportunidade e muito mais feliz ainda quando subimos ao pódio com a medalha de bronze", relatou.

Estudantes do Recife garantem bronze inédito no Regional das Américas de Robótica, no Canadá. Foto: Kleyvson Santos / PCR





A coordenadora de robótica da rede municipal, Priscila Dutra, destacou o valor do feito para a educação pública.



"A gente já participou de outros mundiais, mas nunca tinha conseguido subir ao pódio. Então, trazer o pódio, o terceiro lugar, dentro da escola pública, é algo que está sendo indescritível para a gente. Foi uma emoção muito grande”, comemorou.

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