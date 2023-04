A- A+

RECIFE Estudantes do Recife são beneficiados com atividades educativas gratuitas e "hamburgada do bem" Foram distribuídos combos de hambúrguer, refrigerante e batatas fritas produzidos pelos próprios estudantes voluntários

Cerca de 150 crianças da Escola Municipal Dom Hélder Câmara, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, com idades entre 5 e 10 anos, foram beneficiadas, neste sábado (1º), com o "Dia mais feliz do mês".



A ação, realizada pelo Colégio Saber Viver, com apoio de seus estudantes e familiares de alunos, levou ao local recreação, higiene bucal, distribuição de presentes, atividades educativas e a 1ª edição da Hamburgada do Bem do Saber Viver.





Na ocasião, foram distribuídos combos de hambúrguer, refrigerante e batatas fritas produzidos pelos próprios estudantes voluntários.



A ação "Dia mais feliz do mês" tem o objetivo desenvolver atividades gratuitas para crianças de diversas comunidades carentes do Recife.

