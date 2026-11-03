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Educação Estudantes do sistema prisional de Pernambuco participam de aulão preparatório para o Enem Reeducandos acompanham revisão on-line de conteúdos voltados para o Exame Nacional do Ensino Médio

Um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) reuniu estudantes das unidades prisionais pernambucanas, nesta terça-feira (3).

A programação focou na revisão de conteúdos que devem cair na prova, contemplando disciplinas como História do Brasil e Mundial, Matemática, Química, Filosofia, Sociologia, Biologia, Física, Redação e Geografia.

O "Aulão Milionário" foi organizado por Julie Dutra, vencedora do quadro Quem Quer Ser um Milionário?, do programa Domingão com Huck. A aula foi realizada presencialmente no Ginásio Poliesportivo Djair Alfredo e teve transmissão on-line para as pessoas privadas de liberdade, além de escolas pernambucanas.

No Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), a participação na atividade integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação.

Segundo o gestor da unidade, Ismar Junior, desde maio de 2024, o número de vagas destinadas ao ensino regular passou de 30 para aproximadamente 500.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap/PE), o espaço oferece aulas de música, cursos profissionalizantes com certificação, projetos de remição de pena pela leitura e participação em programas como o Encceja PPL, o Enem PPL e o Prevupe.

Ainda segundo a Secretaria, o reforço às iniciativas acompanha o crescimento da participação de pessoas privadas de liberdade no Enem PPL em Pernambuco.

A pasta informou que, em 2024, foram registradas 2.891 inscrições. No ano seguinte, o número chegou a 3.669 e, neste ano, alcançou 4.161 participantes, representando um aumento de aproximadamente 44% em dois anos.

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