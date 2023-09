A- A+

Pernambuco Estudantes e profissionais de duas escolas estaduais passam mal e são socorridos; SEE-PE apura As ocorrências foram registradas nas cidades de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e em Jaqueira, na Zona da Mata Sul

Dezenas de estudantes e profissionais de duas escolas estaduais de Pernambuco passaram mal e precisaram ser socorridos para unidades de saúde, nesta sexta-feira (1º).



Os casos aconteceram nas cidades de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e em Jaqueira, na Zona da Mata Sul, e estão sendo investigados pela Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE).



Em Jaqueira, segundo a prefeitura da cidade, 30 pessoas, entre estudantes e profissionais da Escola de Referência em Ensino (Erem) Médio Miguel Pellegrino, deram entrada no Hospital Municipal.



Os pacientes apresentaram sinais de desidratação, além de queixas de diarreia e vômito. Todos foram medicados e, até o momento, apenas três estudantes e uma professora permanecem em observação na unidade de saúde.

A merenda no local passou por análise. Foto: Divulgação/Jeferson Nascimento

Já em Paulista, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer três estudantes que apresentaram "intoxicação exógena", na Escola Professora Maria Alves Machado, que fica no bairro de Maranguape II.



Dois adolescentes de 16 anos, um do sexo feminino e outro do masculino, foram encaminhados para a Policlínica Torres Galvão, e uma mulher, de 35, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Paulista.



A nutricionista da Gerência Regional de Educação (GRE), responsável pela unidade de ensino, foi acionada para realizar uma inspeção na merenda do local e verificar uma possível irregularidade. O resultado ainda não foi divulgado.



Sobre o caso em Jaqueira, a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) informou que os envolvidos apresentaram um mal estar e que não foram encontradas irregularidades durante inspeção na merenda. Segundo a pasta, parte dos socorridos não se alimentaram dela.

Leia também • No Recife, ministro Silvio Almeida se encontra com John Shipton, pai de Julian Assange • UFPE oferece tratamento gratuito para "língua presa" para crianças do Recife; veja como participar • Grande Recife desvia 101 linhas de ônibus no Centro do Recife para o Viva a Guararapes

"A escola reforça que a caixa d'água e os bebedouros estão com a manutenção em dia. A pasta segue acompanhando o caso, que está em investigação, e a escola vai marcar uma reunião com os familiares e responsáveis pelos estudantes na próxima semana", afirmou a SEE.



Já sobre a escola em Paulista, a pasta esclareceu que, após as pessoas apresentarem mal estar, a Escola Professora Maria Alves Machado acionou o Samu para prestar atendimento e suspendeu as atividades da unidade de ensino desta sexta.



"A nutricionista da GRE, responsável pela unidade, também foi acionada para realizar uma inspeção na merenda para verificar uma possível irregularidade. A escola reforça que a caixa d'água e os bebedouros estão com a manutenção em dia e que a análise nos alimentos é feita regularmente pela equipe de nutrição".



A SEE informou, ainda, que segue acompanhando o caso, que está em investigação, e que a escola vai marcar a reposição das aulas canceladas e uma reunião com os familiares e responsáveis pelos estudantes na próxima semana. "A escola reforça que a caixa d'água e os bebedouros estão com a manutenção em dia. A pasta segue acompanhando o caso, que está em investigação, e a escola vai marcar uma reunião com os familiares e responsáveis pelos estudantes na próxima semana", afirmou a SEE.Já sobre a escola em Paulista, a pasta esclareceu que, após as pessoas apresentarem mal estar, aacionou o Samu para prestar atendimento e"A nutricionista da GRE, responsável pela unidade, também foi acionada para realizar uma inspeção na merenda para verificar uma possível irregularidade. A escola reforça que a caixa d'água e os bebedouros estão com a manutenção em dia e que a análise nos alimentos é feita regularmente pela equipe de nutrição".A SEE informou, ainda, que segue acompanhando o caso, que está em, e que a escola vai marcar a reposição das aulas canceladas e uma reunião com os familiares e responsáveis pelos estudantes na próxima semana.

Leia, na íntegra, as notas da SEE-PE sobre os casos:



- EREM Manuel Pellegrino:

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) esclarece que, na tarde desta quinta-feira (31), estudantes e profissionais da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Miguel Pellegrino, situada no município de Jaqueira, Zona da Mata, deram entrada em unidades de saúde após apresentaram um mal estar. Nesta sexta-feira (01), a nutricionista da Gerência Regional de Educação (GRE) responsável pela unidade de ensino fez uma inspeção na merenda da escola e não encontrou irregularidades. Parte dos socorridos não se alimentaram dela.

Além da segurança em relação à comida, a escola reforça que a caixa d'água e os bebedouros estão com a manutenção em dia. A pasta segue acompanhando o caso, que está em investigação, e a escola vai marcar uma reunião com os familiares e responsáveis pelos estudantes na próxima semana. - Escola Profª Maria Alves Machado:

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) esclarece que, na manhã desta sexta-feira (1), estudantes e profissionais da Escola Profª Maria Alves Machado, situada no município de Paulista, apresentaram um mal estar. A unidade de ensino acionou de imediato o SAMU para prestar atendimento e suspendeu as atividades escolares do dia de hoje. A nutricionista da Gerência Regional de Educação (GRE) responsável pela unidade de ensino também foi acionada para realizar uma inspeção na merenda para verificar uma possível irregularidade. A escola reforça que a caixa d'água e os bebedouros estão com a manutenção em dia e que a análise nos alimentos é feita regularmente pela equipe de nutrição da GRE. A pasta segue acompanhando o caso, que está em investigação, e a escola vai marcar uma reunião com os familiares e responsáveis pelos estudantes na próxima semana, bem como a reposição das aulas para não prejudicar o calendário letivo.

Veja também

EUA Julgamento de Trump na Geórgia terá transmissão ao vivo