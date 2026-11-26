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Caruaru Estudantes encontram barata em refeição no Restaurante Universitário da UFPE em Caruaru Pré-Reitoria informou que a empresa responsável foi notificada e acionou a Vigilância Sanitária

Na última terça-feira (24), estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) registraram a presença de insetos no Restaurante Universitário (RU) do Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, no Agreste. Em vídeos e fotos, os alunos mostram uma barata que foi encontrada em uma refeição, bem como a forte presença de moscas no recinto.

Nas imagens que circularam nas redes socias, é possível ver os insetos nos pratos dos alunos. "Olha aqui, galera. Não é IA (inteligência artificial)", disse uma das estudantes. "Ai, que nojo", completou outro colega.

Em nota à reportagem da Folha de Pernambuco, a UFPE informou que acolheu as reclamações e notificou a empresa responsável pela operação do Restaurante, bom como o acionamento da Vigilância Sanitária.



Confira a nota da UFPE na íntegra:

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Direção do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), acolheu imediatamente a reclamação dos estudantes sobre a presença de um inseto em uma refeição do Restaurante Universitário (RU). Em conjunto com a equipe de fiscalização do contrato, notificou formalmente a empresa responsável, exigindo providências urgentes, e acionou a Vigilância Sanitária. A ocorrência está sendo investigada tecnicamente. Embora o cronograma de dedetização esteja em dia, possíveis cenários estão sendo avaliados. Representantes da gestão da empresa já estão no campus, acompanhando os serviços e reforçando o controle de qualidade. Agradecemos à comunidade estudantil pela mobilização e reconhecemos a excelência, a agilidade e o comprometimento dos nossos servidores responsáveis pela fiscalização do RU. Seguimos acompanhando, cobrando providências e permanecendo de prontidão para as intervenções necessárias. Reafirmamos nosso compromisso com os estudantes: a qualidade da alimentação, a segurança alimentar e a saúde da nossa comunidade são prioridades inegociáveis. Estamos juntos na defesa desses direitos.

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