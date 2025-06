Estudantes farão treinamento para a Olimpíada Internacional de Matemática a partir deste sábado (14)

A- A+

O Recife será palco, a partir deste sábado (14), do terceiro e último treinamento da Seleção Brasileira para a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), considerada a mais difícil competição de conhecimento do mundo.

A preparação acontece até o dia 21 de junho na unidade do Colégio GGE, em Boa Viagem, reunindo os estudantes que representarão o Brasil na disputa, marcada para julho, em Sunshine Coast, na Austrália.

O momento tem significado especial para Pernambuco. Pela primeira vez, dois jovens do estado integram a equipe nacional. João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel, ambos de 18 anos, conquistaram o segundo e o terceiro lugares, respectivamente, na seletiva nacional, que envolveu milhões de estudantes de todo o país.

Durante os oito dias de treinamento, os integrantes da seleção terão uma rotina intensa de estudos com seis horas de aula diárias.

As atividades serão conduzidas por professores e contarão com a orientação especial do sérvio Dusan Dukic, uma das maiores autoridades em matemática olímpica do mundo. A imersão no Recife marca a reta final da preparação antes da viagem internacional.

“Assim como em um time de futebol que se prepara para a Copa do Mundo, nossos alunos foram convocados para levar o nome do nosso país para o outro lado do mundo, na olimpíada que é considerada a mais difícil de todas. Em julho, eles estarão na Austrália, dando uma contribuição inédita para a educação e a história de Pernambuco. Nunca na história do nosso estado esse feito havia sido conquistado”, destaca Glaumo Sá, gestor de resultados da instituição.

