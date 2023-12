Estudantes fazem vaquinha para recuperar R$ 19 mil da festa de formatura "perdidos" por colega

A- A+

Uma estudante do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Tim Lopes, no Complexo do Alemão, foi parar na 22ª DP (Penha) na segunda-feira, para prestar esclarecimentos sobre o sumiço de R$ 19 mil.



O dinheiro foi arrecadado para realizar uma festa de formatura, na Zona Norte do Rio. Após a repercussão do caso, a turma, que só teve a cerimônia oficial, iniciou uma vaquinha virtual para tentar recuperar o dinheiro e não ficar sem a tão sonhada comemoração.

Pais e alunos contaram que pagaram parcelas mensais à estudante para a sonhada festa de formatura da turma. Eles iniciaram nesta terça-feira uma campanha de arrecadação digital. Até 11h, foram arrecadados R$ 2.976,19, mas o objetivo é recuperar os R$ 19 mil para a comemoração.

Por volta das 18h30 de segunda-feira, a estudante que disse que perdeu o dinheiro foi à escola para dar explicações. Um grupo de alunos e pais partiu para cima da jovem. A direção chamou a Polícia Militar para conter o tumulto. Um vídeo, publicado pelo portal Voz das Comunidades, mostra o relato da mãe de uma aluna afirmando que a jovem alegou "ter sacado o dinheiro, ido ao mercado e perdido no caminho".



De acordo com o delegado Renato Bezerra, o caso foi registrado na 22ª DP como apropriação indébita, crime previsto no artigo 168 do Código Penal, que significa ficar com um bem de outra pessoa sem permissão dela.

'As coisas têm muito mais significado do que a gente imagina', diz sobrevivente a ataque a médicos na Barra; veja vídeo

Segundo a Secretaria estadual de Educação, a cerimônia oficial de formatura dos alunos ocorreu normalmente na última sexta-feira, nas dependências da unidade, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, de forma totalmente gratuita, como ocorre anualmente.

Veja também

SÃO PAULO Paraisópolis: TJSP decide em maio se policiais irão a júri popular