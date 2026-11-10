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Protestos Estudantes franceses bloqueiam escolas e anunciam novos protestos contra o governo Iniciadas em setembro, protestos se transformaram em atos mais amplos contra o custo de vida

Os estudantes franceses mantiveram a pressão sobre o governo nesta terça-feira (10 ), bloqueando as entradas de dezenas de escolas para exigir melhores condições de ensino e convocando novos protestos, informou o Ministério da Educação.

As manifestações estudantis, iniciadas em setembro, se transformaram em atos mais amplos contra o custo de vida. Alguns deles foram marcados por episódios isolados de violência e denúncias de brutalidade policial.

Com a segunda maior economia da União Europeia pressionada a reduzir sua dívida, o governo dispõe de margem limitada para atender às reivindicações por meio do aumento dos gastos públicos.

Quase dois meses após o início dos protestos, 49 dos 3.700 liceus do país, que atendem majoritariamente estudantes de 15 a 18 anos, amanheceram novamente bloqueados nesta terça-feira, segundo o ministério.

Os sindicatos estudantis consideram insuficientes as medidas anunciadas pelo governo até agora, como a contratação de mais professores, a destinação de recursos para reformar estabelecimentos em condições precárias e a substituição gradual da plataforma de acesso ao ensino superior, alvo de críticas.

"Não vamos parar até que tenhamos uma resposta de verdade", disse à AFP Mai Lan, estudante de uma escola em Marselha, onde centenas de pessoas foram às ruas nesta terça-feira em mais um dia de manifestações.

Embora os protestos tenham transcorrido pacificamente, a tensão permanece. Em Chelles, a leste de Paris, uma representante política local que tentava mediar o bloqueio de um liceu foi atingida no peito por uma garrafa cheia de gasolina.

A Promotoria abriu uma investigação por tentativa de homicídio doloso, mas o responsável pelo lançamento da garrafa ainda não foi identificado.

Os últimos meses do mandato do presidente centrista de direita Emmanuel Macron, que deixará o cargo em maio, têm sido marcados por protestos sociais.

Os sindicatos convocaram uma nova jornada de greve para 17 de novembro, em reivindicação por melhores salários. Os estudantes também aderiram à mobilização.

A greve de 5 de novembro, convocada para denunciar a perda de poder aquisitivo, reuniu entre 575.000 e 1,6 milhão de manifestantes, segundo estimativas distintas.

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