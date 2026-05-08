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Educação Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo: estudantes participam de ações em cidades de Pernambuco Iniciativa ocorre na próxima quarta-feira (13), em parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE)

Estudantes universitários vão realizar uma ação educativa e de orientação ao público em parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) sobre como denunciar casos de racismo na próxima quarta-feira (13).

A iniciativa marca o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, celebrado em 13 de maio.



A ação será coordenada pelo Núcleo de Enfrentamento ao Racismo do MPPE (NER), com atividades no Recife e em Caruaru, Garanhuns, Arcoverde e Serra Talhada.

Nessas cinco cidades, promotores de Justiça, professores e estudantes de universidades e faculdades vão orientar a população sobre os possíveis caminhos para notificar crimes de racismo.

Confira onde serão as ações



Recife

Parque Treze de Maio (R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista), com entrada ao lado da Câmara de Vereadores, a partir das 8h

Arcoverde

Praça Virgínia Guerra - Centro, a partir das 8h

Garanhuns

Colunata (Av. Santo Antônio, 105-185 - Santo Antônio), em frente à Ferreira Costa, a partir das 8h

Serra Talhada

Rua Joaquim Godoy, 339 - Centro, em frente à Escola de Referência em Ensino Médio Cornélio Soares, a partir das 8h

Caruaru

Bloco Administrativo do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE (Avenida Marielle Franco, S/N - Nova Caruaru), a partir das 9h

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